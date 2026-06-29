3589 مخالفة تتعلق بسلامة أجزاء المركبات خلال 5 أشهر في دبي

حذرت شرطة دبي من مخاطر إهمال الصيانة الدورية للمركبات، مشيرة إلى أنها سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 3589 مخالفة تتعلق بسلامة أجزاء المركبة، ودعا مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، في بيان صحافي، أمس، مستخدمي الطريق، إلى التأكد من سلامة أجزاء المركبة، وفحص الإطارات، ورصد حالتها، خصوصاً في الفترة الحالية من العام التي تصل فيها درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها، فضلاً عن إقبال عدد كبير من أفراد المجتمع على السفر براً باستخدام سياراتهم لمسافات طويلة في أجواء مختلفة.

وشدد على ضرورة زيادة الوعي، وتعزيز الثقافة المرورية لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية التأكد من سلامة وصلاحية المركبة، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين.

ولفت العميد جمعة بن سويدان إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي سجلت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 3589 مخالفة تتعلق بسلامة أجزاء المركبة، بواقع 1737 مخالفة «قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة»، و1026 مخالفة «قيادة مركبة غير صالحة للسير على الطريق»، و826 مخالفة «عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير».

وأشار إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي نشهدها خلال فترة الصيف، يتوجب على قائدي المركبات التأكد من توافر جميع إجراءات الأمن والسلامة في المركبة، وإجراء الفحص الدوري لها، إضافة إلى التقيد بالقوانين واللوائح المرورية خلال القيادة، منوهاً بعدم تركيب أي إضافات خارجية في المركبة من غير الجهات المعتمدة، والتي عادة ما تؤدي إلى كثرة الأعطال، وتكون سبباً رئيساً في اندلاع الحرائق في المركبات، لافتاً إلى أن الأجهزة الشرطية على مستوى الدولة تقوم بعمل حملات مرورية توعوية وضبطية مكثفة خلال هذه الفترة، كما أنها تقوم بالتركيز على ضبط المركبات ذات الإطارات منتهية الصلاحية حفاظاً منها على أرواح مستخدمي الطريق.