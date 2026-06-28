ريم الهاشمي تتسلم جائزة "ماريسا بيليساريو" الإيطالية المرموقة

تسلّمت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جائزة "ماريسا بيليساريو"، إحدى أرفع الجوائز الإيطالية التي تُمنح تقديراً للقيادات النسائية المتميزة التي حققت إنجازات استثنائية في مجالات الدبلوماسية، والعمل الحكومي، والأعمال، والعلوم، والابتكار، والثقافة، والعمل الإنساني.

وجرى تسليم الجائزة لها خلال حفل الدورة الثامنة والثلاثين لجائزة "ماريسا بيليساريو"، الذي أُقيم في العاصمة الإيطالية روما، حيث قام أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، بتسليم الجائزة إليها، لتصبح بذلك ضمن نخبة من الشخصيات الدولية التي تركت بصمة مؤثرة في خدمة أوطانها والإسهام في دعم مسيرة التنمية والتعاون على المستوى العالمي.

ويعكس هذا التكريم، الذي يُعد من أبرز الجوائز الأوروبية المعنية بتقدير القيادات النسائية، التقدير الدولي المتنامي للنموذج الإماراتي في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، كما يجسد المكانة التي رسختها دولة الإمارات بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً في دعم الحوار، وتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وسبق مراسم تسليم الجائزة حضور ريم الهاشمي حفل استقبال أقامه فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، تكريماً للفائزين بجائزة عام 2026، في خطوة تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الجائزة على المستويات الرسمية والسياسية والمجتمعية في الجمهورية الإيطالية، وما تمثله من تقدير للشخصيات التي أحدثت أثراً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي.

ويأتي هذا التكريم في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا إلى دولة الإمارات في يناير 2026، والتي شكلت محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

ويجسد منح الجائزة لريم الهاشمي تقديراً لمسيرتها الحافلة وإسهاماتها الممتدة في مجالات الدبلوماسية والتعاون الدولي وتعزيز الشراكات العالمية، بما في ذلك دورها في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية.

وعلى امتداد مسيرتها، اضطلعت بدور محوري في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ الحوار والتعاون بين مختلف الدول والقطاعات.

كما أسهمت في قيادة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، الذي شكّل محطة تاريخية في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ورسّخ معايير جديدة في هذا المجال، فيما أبرز جناح المرأة خلال الحدث الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم المجتمعي.

ويعكس هذا التكريم كذلك ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والتي تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، الذي عزز مسيرة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات التنمية الوطنية.

كما كان للجهود المتواصلة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دور محوري في ترسيخ مكانة المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، الأمر الذي مكّن المرأة الإماراتية اليوم من الاضطلاع بأدوار قيادية في مجالات الدبلوماسية والعمل الحكومي والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ المكانة الدولية لدولة الإمارات.

وبهذه المناسبة، قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "يسعدني أن أتسلم جائزة "ماريسا بيليساريو"، التي تحتفي بإسهامات المرأة في مجالات الخدمة العامة والقيادة والتعاون الدولي.. وأهدي هذا التكريم إلى جميع النساء الإماراتيات اللواتي يواصلن، بكفاءتهن وطموحهن وإخلاصهن، الإسهام في مسيرة نهضة دولة الإمارات وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. ويعكس هذا التقدير الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، التي آمنت بدور المرأة ومكّنتها من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل الوطن وتمثيله بكل اقتدار على المستوى العالمي، كما يؤكد أهمية الحوار والشراكة والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع".

وأضافت: "يسعدني أن يأتي هذا التكريم في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية الصديقة والشريكة الاستراتيجية، مزيداً من النمو والازدهار.. كما يتزامن مع احتفال الجمهورية الإيطالية بالذكرى الثمانين لتأسيسها، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة، ويجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. وانطلاقاً من أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة، تواصل دولة الإمارات وإيطاليا توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والاستدامة والثقافة والتعليم، وتعزيز التواصل بين الشعبين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي."

وتضم قائمة الفائزين السابقين بالجائزة الدولية عدداً من الشخصيات النسائية البارزة، من بينهم جلالة الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني، تقديراً لجهودها في دعم التعليم وتمكين الشباب، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، والحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، والناشطة العراقية الإيزيدية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد.

ويعكس اختيار ريم بنت إبراهيم الهاشمي ضمن هذه النخبة المرموقة من القيادات النسائية العالمية، تقديرا لمسيرتها وإسهاماتها في دعم العمل الدولي وإحداث أثر إيجابي على المستوى العالمي.