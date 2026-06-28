الأرصاد: سحب ركامية وأمطار متوقعة على المناطق الشرقية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد تشكل سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، اليوم الأحد، قد يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح قد تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة على بعض المناطق، وذلك خلال الفترة من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 7:30 مساءً.

ودعا المركز إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد انخفاضاً في مدى الرؤية الأفقية نتيجة الغبار، مع متابعة التحديثات والنشرات الجوية الصادرة.