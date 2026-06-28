700 عامل يشاركون في الأسبوع الثاني لمبادرة «ظلاً وأجراً»

شارك أكثر من 700 عامل في الأسبوع الثاني للمبادرة المجتمعية «ظلاً وأجراً»، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة لمراكز الشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، لتعزيز قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.

وتضمنت المبادرة تقديم خدمات ومبادرات إنسانية تعكس اهتمام الجهات المنظمة بهذه الفئة التي تُعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والبناء، إضافة إلى توزيع المياه الباردة والمظلات والوجبات، وتقديم رسائل توعوية تعزّز من وعي العمال وتدعم سلامتهم في بيئة العمل، خصوصاً خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وحرصت المبادرة على توعية العمال بمخاطر الجهد الحراري، وذلك تماشياً مع الحرص الدائم على سلامة الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل آمنة، ولا سيما مع بلوغ فصل الصيف ذروته الحرارية. كما جاءت هذه الجهود انسجاماً مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تطبيق سياسة «حظر العمل وقت الظهيرة» من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، والتي تنص على حظر أداء الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:00 عصراً، وذلك لما يُشكله الجهد الحراري - وهو الضغط الداخلي واستجابة الجسم الحيوية للتكيف مع الحرارة - من خطر يتطلب صرامة في الوقاية والالتزام بإجراءات السلامة.

وأكدت رئيس مجلس الروح الإيجابية فاطمة أحمد بوحجير، أن مبادرة «ظلاً وأجراً» تجسد القيم الإنسانية العميقة التي تقوم عليها دولة الإمارات في احترام الإنسان وصون كرامته، وتعزيز روح التلاحم بين مختلف فئات المجتمع. وقالت: «نحرص في مجلس الروح الإيجابية على الوصول إلى فئة العمال في مواقعهم، وتقديم مبادرات تحمل رسائل تقدير وامتنان لجهودهم الكبيرة في بناء الوطن. مبادرة (ظلاً وأجراً) ليست مجرد فعالية، بل رسالة إنسانية تعبّر عن قيم الوفاء والعطاء التي نؤمن بها، وتعكس روح التعاون بين جميع الشركاء لإنجاح هذه الجهود».

وأضافت: «إن تعزيز التوعية بمخاطر الجهد الحراري يأتي في إطار دورنا المحوري في الحفاظ على سلامة العنصر البشري وصون مكتسباته الميدانية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تحمي العامل وتقدر جهوده في مختلف المواقع».

وفي ختام المبادرة، عبّر العمال عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت السرور إلى قلوبهم، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعكس الوجه الإنساني والحضاري لدولة الإمارات واهتمامها الدائم بالإنسان أولاً.