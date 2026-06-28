«إقامة دبي» تختتم «شركاء الريادة2.0»

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي» أمس، اختتام مبادرة «شركاء الريادة 2.0»، بعد رحلة تطوير مؤسسي امتدت من 30 مايو 2025 وحتى 11 يونيو الجاري، نجحت خلالها في تحويل مفهوم الشراكة الحكومية من إطار لتبادل الخبرات إلى نموذج عملي لصناعة الأثر المؤسسي، يجسد رؤية دبي في بناء حكومة تتكامل فيها المعرفة، وتتشارك فيها القدرات، وتعمل بمنهجية واحدة نحو مستقبل أكثر جاهزية واستدامة.

ونُفذت المبادرة بإشراف برنامج دبي للتميز الحكومي، وبمشاركة خمس جهات حكومية هي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ومجلس دبي الرياضي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي.

وعكست نتائج المبادرة حجم الأثر الذي تحقق، حيث عقدت أكثر من 31 اجتماعاً تنسيقياً، وأكثر من 29 ورشة عمل تخصصية، و17 جلسة تقييم مؤسسي تجاوزت 46 ساعة تقييمية، واستفاد من مخرجاتها 353 مشاركاً، فيما سجلت 97% في مؤشر السعادة العامة.

وامتد أثر المبادرة إلى الجهات الحكومية المشاركة، التي أنجزت جميعها خططها التطويرية بنسبة 100%، وتبادلت ممارسات مؤسسية رائدة، توزعت بين 19 ممارسة لهيئة تنمية المجتمع، و12 ممارسة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، و10 ممارسات لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، و9 ممارسات لمجلس دبي الرياضي، و8 ممارسات لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وشملت هذه الممارسات مجالات الرشاقة المالية، والحوكمة، والاستدامة، وإدارة الموردين، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، وقياس الأثر، بما وسّع نطاق الاستفادة من الخبرات الحكومية، وعزز نقل المعرفة المؤسسية بين الجهات، ورسخ مكانة إقامة دبي بوصفها شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء الحكومي وتمكين ثقافة التميز المؤسسي.

وشهد الملتقى إطلاق «بوابة شركاء الريادة»، وهي منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع الشركاء وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بكفاءة، بما يسهم في تسريع الاستجابة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ويدعم استدامة الشراكة الحكومية القائمة على البيانات والابتكار.

وجرى الإعلان عن نتائج المبادرة خلال الملتقى الختامي الذي حضره مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عضو المجلس التنفيذي لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد بالهول، ونائب مدير عام «إقامة دبي»، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومدير مكتب الاستراتيجية في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي، الدكتور محمد عبدالوهاب الأنصاري، ومدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ورئيس لجنة التميز في مجلس دبي الرياضي، أحمد عبدالكريم الفهيم، إلى جانب أعضاء من المجلس التنفيذي لحكومة دبي، ومساعدي المدير العام، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجهات الحكومية المشاركة.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن القيمة الحقيقية لمبادرة «شركاء الريادة 2.0» لا تكمن في حجم الأرقام التي حققتها فحسب، وإنما في قدرتها على تحويلها إلى واقع مؤسسي ملموس، تُترجم فيه المعرفة إلى مبادرات، والممارسات إلى نتائج، والتكامل إلى ثقافة عمل راسخة، مشيراً إلى أن النتائج التي حققتها المبادرة، تعكس نهج دبي في بناء منظومة حكومية تتطور بالشراكة، وتستثمر خبرات مؤسساتها لصناعة أثر أوسع وأكثر استدامة، لتدعم تنافسية حكومة دبي وتعزز جاهزيتها للمستقبل.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع الريادة والمستقبل في إقامة دبي، العميد عبدالصمد حسين سليمان، أن مبادرة «شركاء الريادة 2.0» تُمثل نموذجاً عملياً للعمل والتطوير المشترك، وتعكس قدرة المؤسسات على تحويل تبادل الخبرات إلى مشاريع تطويرية ذات أثر مستدام.