حسابات جديدة للأطفال تربط المحتوى والتواصل بالعمر الحقيقي

كشفت منصة الألعاب العالمية «روبلوكس» لـ«الإمارات اليوم» عن سبعة أسباب رئيسة تقف وراء استمرار تعطيل بعض خدمات الدردشة والتواصل في معظم أسواق الشرق الأوسط، توزعت بين أربعة أسباب تقنية، وسببين يرتبطان بالسلامة الرقمية، وسبب تنظيمي واحد، مؤكدة أن إعادة تشغيل هذه الخدمات ستتم فور وصول أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية إلى مستويات الكفاءة والدقة المعتمدة باللغة الإنجليزية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نظام جديد للحسابات المصنفة حسب الفئات العمرية، يربط المحتوى المتاح وإعدادات التواصل بالعمر الحقيقي للمستخدم، في إطار تعزيز حماية الأطفال واليافعين.

تطوير أنظمة الإشراف

وقال مدير قسم السلامة في «روبلوكس»، مات كوفمان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأسباب التقنية تتمثل في عدم اكتمال تطوير أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، والحاجة إلى رفع كفاءتها لتضاهي نظيرتها باللغة الإنجليزية، إضافة إلى تعقيد اللغة العربية نتيجة تعدد اللهجات واختلاف السياقات اللغوية والثقافية، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة قادرة على فهم المحتوى العربي بمختلف أشكاله ومستوياته اللغوية. وأضاف أن السببين المرتبطين بالسلامة الرقمية يتمثلان في تبني الشركة نهجاً يقدّم حماية المستخدمين، خصوصاً الأطفال واليافعين، على سرعة إعادة الخدمات، إلى جانب اشتراط الوصول إلى مستوى مرتفع من الدقة في رصد المخاطر والمحتوى غير الآمن قبل إعادة تشغيل الدردشة. أما السبب التنظيمي، فيتمثل في استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية في المنطقة، ومنها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، لضمان توافق الخدمات مع متطلبات السلامة الرقمية وبناء بيئة إلكترونية أكثر أماناً.

وأكد كوفمان أن «روبلوكس» تجري حوارات مستمرة مع خبراء السلامة الرقمية وصناع السياسات والجهات التنظيمية في المنطقة لتطوير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال واليافعين، موضحاً أن الشركة تسعى إلى توفير منصة تراعي الخصوصية الثقافية واللغوية للمجتمعات العربية، مع الحفاظ على تجربة اللعب والتعلم والإبداع التي تشتهر بها عالمياً.

وأشار إلى أن الإشراف على المحتوى باللغة العربية يمثل تحدياً تقنياً أكثر تعقيداً مقارنة باللغة الإنجليزية، نظراً لتعدد اللهجات واختلاف السياقات اللغوية والثقافية، لافتاً إلى أن أنظمة الإشراف باللغة الإنجليزية أصبحت قادرة حالياً على رصد نحو 98% من محاولات مشاركة المعلومات الشخصية التي قد تعرض المستخدمين للخطر، فيما تواصل الشركة استثماراتها لتطوير قدرات الإشراف باللغة العربية والوصول إلى المستوى ذاته من الدقة والكفاءة.

وشدد على أن خدمات الدردشة ستظل غير متاحة في معظم أسواق الشرق الأوسط إلى أن تقترب تقنيات الإشراف العربية من مستوى النضج الذي حققته الأنظمة العاملة باللغة الإنجليزية، مؤكداً أن سلامة المستخدمين تمثل أولوية تتقدم على سرعة طرح الخدمات.

ويتزامن ذلك مع تصاعد الاهتمام العالمي بحماية الأطفال على الإنترنت، واتجاه العديد من الدول إلى تشديد إجراءات التحقق العمري والرقابة على المحتوى عبر المنصات الرقمية، كما يتقاطع مع الإجراءات التي أعلنتها دولة الإمارات أخيراً لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، التي تضمنت تحديد الحد الأدنى للعمر بـ15 عاماً، بما يعكس تنامي الاهتمام بتعزيز السلامة الرقمية.

وكشف كوفمان عن إطلاق فئات جديدة من الحسابات تعتمد على العمر الفعلي للمستخدم تحت مسمى Roblox Kids وRoblox Select، في خطوة وصفها بأنها تمثل مرحلة جديدة لتعزيز السلامة الرقمية على المنصة. وأوضح أن النظام الجديد يربط التحقق العمري بتصنيفات المحتوى وإعدادات التواصل وأدوات الرقابة الأبوية، بحيث يحصل كل مستخدم على مكتبة ألعاب وإعدادات تواصل تتناسب مع فئته العمرية، ويتم تحديثها بصورة مستمرة وفق نتائج التحقق العمري أو تأكيد أولياء الأمور.

وأوضح أن حساب Roblox Kids مخصص للأطفال بين خمس وثماني سنوات، فيما يستهدف Roblox Select الفئة العمرية من تسعة أعوام إلى 15 عاماً، مع تصنيف المستخدمين تلقائياً وفق أعمارهم المتحقق منها، وانتقالهم تلقائياً إلى الفئة التالية مع تقدمهم في العمر حتى بلوغ 16 عاماً.

مستويات الحماية

وقال كوفمان، إن حسابات Roblox Kids تطبق أعلى مستويات الحماية، إذ تقتصر على الألعاب المناسبة للأطفال، وتُعطّل الدردشة تلقائياً، كما تُستبعد الألعاب التي تتضمن موضوعات حساسة أو تفاعلات اجتماعية مفتوحة، بينما تتيح حسابات Roblox Select نطاقاً أوسع من المحتوى ضمن ضوابط سلامة إضافية، مع إمكانية إضافة ألعاب معينة إلى قائمة المحتوى المسموح به عبر أدوات الرقابة الأبوية.

وفي ما يتعلق بآلية التحقق العمري، أوضح كوفمان أن النظام يعتمد على تقنيات متقدمة من شركة Persona المتخصصة في التحقق الرقمي، مشيراً إلى أن اختبارات مستقلة أظهرت قدرة النظام على تقدير أعمار المستخدمين دون 18 عاماً بمتوسط خطأ لا يتجاوز سنة وأربعة أشهر. وأضاف أن المنصة تطبق أدوات متعددة لمنع التحايل، تشمل التحقق من أن الصورة تعود لشخص حقيقي، ورصد أي تعديلات رقمية أو فلاتر قد تؤثر في دقة التقدير، إلى جانب إتاحة خيارات بديلة لتصحيح العمر أو مراجعة النتائج، من بينها التحقق بالهوية الرسمية وأدوات الرقابة الأبوية.

مؤشرات سلوكية

وأشار إلى أن «روبلوكس» تعتمد كذلك على مؤشرات سلوكية للكشف عن محاولات تجاوز أنظمة التحقق، وقد تطلب من المستخدم إعادة التحقق إذا رُصد سلوك لا يتوافق مع الفئة العمرية المسجلة، مؤكداً أن ملايين المستخدمين حول العالم أكملوا بالفعل إجراءات التحقق العمري منذ إطلاقها.

وأوضح كوفمان أن الشركة وسّعت أدوات الرقابة الأبوية لتشمل متابعة أنشطة اللعب، وقوائم الأصدقاء، وإدارة إعدادات التواصل، ووقت الاستخدام، وحدود الإنفاق، إضافة إلى إمكانية حظر ألعاب محددة أو إضافتها إلى قائمة المحتوى المسموح به، مع استمرار تشديد القيود على مشاركة الروابط الخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي للمستخدمين دون 16 عاماً.

بيئة واسعة النطاق

وأكد كوفمان أن الهدف من هذه التحديثات ليس تقييد تجربة اللعب أو الحد من التفاعل بين المستخدمين، وإنما تحقيق توازن بين حماية الأطفال والحفاظ على طبيعة المنصة التفاعلية القائمة على الإبداع والتعاون وتنمية المهارات الرقمية، مشيراً إلى أن «روبلوكس» أصبحت اليوم بيئة رقمية تُستخدم على نطاق واسع في تطوير مهارات البرمجة والتصميم والهندسة والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية. وأكد استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والشركاء في المنطقة لتطوير أطر السلامة الرقمية، وتعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مع إتاحة المزيد من الخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثقة داخل المنصة.

مراحل المراجعة والإشراف

أكد مدير قسم السلامة في «روبلوكس»، مات كوفمان، أن جميع الألعاب والمحتويات المنشورة على «روبلوكس» تخضع لمراحل عدة من المراجعة والإشراف، تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبلاغات المستخدمين، وأنظمة إشراف فوري تعمل في الوقت الحقيقي لرصد أي محتوى يخالف سياسات المنصة، لافتاً إلى أن الألعاب المرشحة للظهور ضمن فئتي Roblox Kids وRoblox Select يتم تقييمها أولاً بين المستخدمين الأكبر سناً للتأكد من ملاءمتها للفئات العمرية الأصغر، وأن الألعاب المخصصة للأطفال لن تتضمن بصورة افتراضية موضوعات حساسة أو مساحات تواصل اجتماعي مفتوحة أو أدوات قد تُستخدم بصورة غير مناسبة.

نظام «روبلوكس» الجديد يقدّر أعمار المستخدمين دون 18 عاماً بهامش خطأ لا يتجاوز 1.4 سنة.

• %98 من محاولات مشاركة المعلومات الشخصية ترصدها حالياً أنظمة الإشراف بالإنجليزية.