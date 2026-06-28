أولى رحلات قطار الركاب تنطلق الساعة 5:34 صباح الثلاثاء من الفجيرة إلى أبوظبي

كشفت «قطارات الاتحاد» أن الرحلة الأولى التمهيدية ستنطلق من محطة الفجيرة في الساعة 5:34 صباح الثلاثاء المقبل، إلى محطة مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، حيث تستغرق الرحلة ساعة و45 دقيقة فقط، بسرعة قصوى تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبطاقة استيعابية تبلغ ما يصل إلى 400 راكب لكل قطار عند التشغيل الكامل للشبكة.

وسيتم توسيع خدمات قطار الركاب ضمن مراحل توسع تشمل، دبي والذيد اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل، ومحطات الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر المقبل، وفي الشارقة اعتباراً من 30 مارس 2027.

وذكرت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية أنها توفر في كل محطة لوحات إرشادية واضحة، وفرق دعم لمساعدة الركاب، وسهولة الحركة لأصحاب الهمم، فضلاً عن مواقف سيارات، فيما توفر مزايا عدة للمسافرين أثناء الرحلة منها خدمة «واي فاي» مجانية، ومنافذ شحن أجهزة في كل مقعد، وطاولات قابلة للطي، ومساحات تخزين علوية، وأخرى لتخزين الأمتعة الكبيرة، فضلاً عن مساحة واسعة للأرجل.

ورداً على سؤال بشأن لماذا ينبغي على الركاب اختيار القطار بدلاً من قيادة السيارة، أكدت الشركة أن خدمة قطار الركاب توفر وسيلة تنقل أكثر راحة وموثوقية وترابطاً، ومع توفر مقاعد مضمونة، وخدمة واي فاي مجانية، ومنافذ شحن على متن القطار، وبيئة هادئة ومريحة، يمكن للركاب استثمار وقتهم بشكل أفضل، سواء للعمل أو الاسترخاء أو الابتعاد عن ضغوط القيادة.

وتكمن القيمة الأبرز للتنقل بالقطار في تمكين الركاب من الاستفادة من وقت الرحلة بشكل أفضل، حيث صُممت الرحلات حول الراحة والترابط، بما يتيح للركاب العمل أو الاسترخاء أو الاستمتاع بتجربة الرحلة نفسها.

كما توفر الخدمة مقاعد محجوزة ومضمونة، وخدمة واي فاي مجانية، ومنافذ لشحن الأجهزة، وبيئة مريحة، تتيح لهم الاستفادة من وقت الرحلة بشكل أفضل. ما يجعل قطار الركاب خيار تنقل موثوقاً وعالي الجودة وأكثر من مجرد وسيلة للتنقل من مكان إلى آخر.

وذكرت الشركة أنه يمكن حجز تذكرة القطار الآن بكل سهولة عبر تطبيق قطارات الاتحاد، أو من خلال موقعها الإلكتروني: http://etihadrail.ae، وذلك من خلال أربع خطوات تبدأ باختيار مسار الرحلة بتحديد محطة المغادرة (أبوظبي أو الفجيرة)، ثم اختيار تاريخ المغادرة، ثم اختيار تذكرة العودة وتاريخها وتحديد درجة السفر، وأخيراً دفع قيمة التذكرة.

وستربط خدمات نقل الركاب بين 11 مدينة ومنطقة في مختلف أنحاء الدولة، عبر شبكة من المحطات المصممة لربط المراكز الحضرية والاقتصادية الرئيسة، تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع من المتنقلين يومياً (العائلات ورجال الأعمال والسياح).

وتشمل محطات قطار الركاب: مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، اليلايس في دبي، المدينة الجامعية في الشارقة، الفجيرة، الذيد، الظنة، مدينة زايد، ليوا، المرفأ، السلع، الفاية.