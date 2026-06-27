قرقاش: لا بديل عن الانتقال المدني للسلطة في السودان

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" "لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان، ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة. ويبدو أن هذا الخيار أصبح اليوم أقرب من أي وقت مضى، حقناً للدماء، وحفاظاً على وحدة السودان، وطياً لصفحة العسكر والمليشيات والإخوان، وفتحاً لباب الدولة المدنية والاستقرار".