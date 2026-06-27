قرقاش: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"يمثل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها. لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً. ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله".