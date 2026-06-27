مركز الأسرة الموحد.. مشروع لاستباق التحديات وتعزيز الاستقرار الأسري

صممت هيئة تنمية المجتمع بدبي مشروع مركز الأسرة الموحد، للعمل على معالجة القضايا الأسرية، واستباق الحلول قبل تفاقمها، حفاظاً على تماسك المجتمع واستدامة الأسرة، حيث يسهم المشروع في بناء منظومة خدمات أسرية متكاملة تتمحور حول الإنسان، وترتكز على التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات الأسر، ويسهم في تعزيز استقرارها ورفع جودة حياتها.

ويُعد المشروع نموذج عمل مبتكراً، يعزز التكامل بين الجهات الاجتماعية والقضائية والتشريعية، ويوفر للأسر مسارات أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إلى الخدمات والدعم الذي تحتاجه، بما يضمن تجربة أكثر سلاسة وفاعلية، كما يرسّخ التكامل المؤسسي في تطوير منظومة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأسرة، خصوصاً في الملفات التي تتقاطع فيها الجوانب القضائية والاجتماعية والتشريعية، بما يسهم في تقديم خدمات مترابطة تراعي خصوصية الأسرة وتدعم استقرارها.

ويجسّد مشروع مركز الأسرة الموحد تحولاً نوعياً في آليات تقديم الخدمات الأسرية في دبي، من خلال بناء منظومة مترابطة تقوم على توحيد الجهود وتكامل الأدوار، وتوظيف الموارد بكفاءة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، كما يعكس المشروع توجه الهيئة نحو الانتقال من التركيز على تقديم الخدمات إلى قياس أثرها الفعلي في حياة الأسر، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، ويعزز جودة الحياة والتلاحم المجتمعي، ويرسّخ مكانة دبي كنموذج عالمي في الخدمات الحكومية التي تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها.