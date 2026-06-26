الإمارات تجدد التزامها الراسخ بدعم تعافي أوكرانيا والدفع بجهود السلام خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026 في غدانسك

بالنيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ترأست ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مبعوث وزير الخارجية إلى أوكرانيا، وفد دولة الإمارات المشارك في "مؤتمر تعافي أوكرانيا 2026"، الذي عقد في مدينة غدانسك البولندية.

وقد جمع المؤتمر، الذي استضافته حكومتا بولندا وأوكرانيا بصورة مشتركة، ممثلين عن الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بهدف توحيد الجهود العالمية لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتعزيز قدرتها على المدى البعيد.

وعكست مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر للعام الثالث على التوالي التزامها الثابت ودعمها الراسخ للشعب الأوكراني بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأبرزت مكانة دولة الإمارات كوسيط موثوق في الدفع بالحلول الدبلوماسية والإنسانية.

وقد نجحت دولة الإمارات في تيسير 24 جولة لتبادل الأسرى، بما رفع إجمالي عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين عبر جهود الوساطة الإماراتية إلى 7,471 أسيرا، كما استضافت في أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، خلال شهري يناير وفبراير 2026.

وعلى الصعيد الإنساني، قدمت دولة الإمارات الدعم الطبي والغذائي ودعم قطاع الطاقة، إضافة إلى المولدات الكهربائية والحواسيب المحمولة والمستلزمات المدرسية، عبر رحلات الإغاثة والشحنات البحرية، وتواصل العمل مع الشركاء الأوروبيين لتعزيز استمرارية التعليم والقدرة على الصمود الاقتصادي في أوكرانيا.

وينعكس التزام دولة الإمارات بالقدر ذاته على الصعيد الاقتصادي، من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2025، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026، بما يمثل دليلا على الثقة بقدرة أوكرانيا على الصمود وبدورها على المدى البعيد في منظومة الأمن الغذائي العالمي والخدمات اللوجستية والاستثمار.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأوكرانيا في أبوظبي، التي جمعت نحو 30 جهة من القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها، لاستكشاف آفاق شراكات اقتصادية متعددة الأوجه.

وفي إطار تعزيز علاقات الأعمال مع القطاع الخاص الأوكراني، زارت أجنحة الشركات الأوكرانية المشاركة في المؤتمر، والتقت بعدد من قادة الأعمال العارضين في قطاعات رئيسية، من بينها التكنولوجيا والزراعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

وعلى هامش المؤتمر، التقت يوليا سفيريدينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا، وأوليكسي سوبوليف، وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة في أوكرانيا لمناقشة اطر جديدة للشراكات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات مع تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى المشاريع المشتركة في أوكرانيا في مجالي الرعاية الأسرية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالنزاع.

كما عقدت الهاشمي لقاءات مع عدد من الشركاء الأوروبيين والدوليين، من بينهم رادوسواف سيكورسكي، نائب رئيس وزراء بولندا ووزير خارجيتها، حيث وجهت الشكر إلى بولندا على استضافتها المشتركة للمؤتمر، وعلى موقف وارسو الداعم بثبات لدولة الإمارات خلال العدوان الإيراني عليها.

كما التقت مارغوس تساهكنا، وزير خارجية إستونيا، وجيمس لاوليس، وزير التعليم العالي والبحث والابتكار والعلوم في إيرلندا، وفيرناندو برون، وكيل العلاقات الاقتصادية الدولية في الأرجنتين، لبحث المستجدات الإقليمية والجهود المشتركة لدعم تعافي أوكرانيا.

وأكدت مشاركة أن التزام دولة الإمارات تجاه أوكرانيا لا يقاس بعدد المؤتمرات التي تشارك فيها، بل بما يبنى من ثقة وما يؤسس من شراكات مشتركة.

وضم وفد دولة الإمارات سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية؛ ومحمد أحمد الحربي، سفير دولة الإمارات لدى بولندا؛ وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية؛ ومحمد مطر الخييلي، سفير دولة الإمارات لدى أوكرانيا؛ إلى جانب عدد من ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال.