"الطوارئ والأزمات": التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر.. ونعتذر عن العطل غير المقصود

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أنه تم التعامل مع عطل فني طارئ في نظام الإنذار المبكر كان قد وقع مساء اليوم الجمعة نتج عنه إرسال رسائل إنذار غير صحيحة، هذا وقد باشرت الفرق المختصة إجراءات المعالجة فور رصد العطل، وفق الخطط المعتمدة لضمان استمرارية الخدمات وتقليل أي تأثيرات محتملة على المستخدمين.

وأعربت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة عن اعتذارها عن هذا العطل الفني غير المقصود، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لأفراد المجتمع على تفهمهم وتعاونهم خلال فترة التعامل مع العطل، وعلى التزامهم بالاستماع إلى التوجيهات الرسمية واستقاء المعلومات من القنوات المعتمدة، بما يعكس وعياً مجتمعياً عالياً ومسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات.

كما أكدت الجهات المعنية أهمية تجنب تداول أي معلومات غير صادرة عن المصادر الرسمية، ومتابعة التحديثات عبر القنوات المعتمدة، حفاظاً على دقة المعلومات ودعماً لجهود الفرق الجاهزية والاستجابة.