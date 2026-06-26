عبدالله بن زايد يشدد خلال اتصال مع عراقجي على أهمية الالتزام الكامل ببنود مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جرى خلال الاتصال، بحث مجمل الأوضاع في المنطقة، وآخر المستجدات والتطورات الإقليمية، وذلك في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتوقيع البلدين عليها.

وفي هذا الصدد، شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معربا عن أمله في أن تقود المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وأشار سموه إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والتنمية.