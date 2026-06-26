حكومة عجمان تقلص ساعات العمل الرسمية إلى 7 ساعات عمل خلال فصل الصيف

أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان تعميماً إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بشأن تقليل ساعات العمل الرسمية إلى 7 ساعات يومياً خلال فترة الصيف، وذلك اعتباراً من 29 يونيو وحتى 28 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "صيفنا متوازن"، الهادفة إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز التوازن بين الحياة الوظيفية والاجتماعية، وانسجاماً مع مستهدفات ومبادرات عام الأسرة.