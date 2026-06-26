أحمد بن محمد يعتمد إطلاق "دبي الاقتصادية" منصة إعلامية جديدة

اعتمد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، إطلاق منصة إعلامية جديدة «دبي الاقتصادية» تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور، يواكب طموحات دبي، ويعكس ريادتها العالمية، ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واعتمدنا إطلاق منصة إعلامية جديدة «دبي الاقتصادية» تابعة لمؤسسة دبي للإعلام، لتقديم نموذج إعلامي اقتصادي متطور، يواكب طموحات دبي، ويعكس ريادتها العالمية، ويروي قصة اقتصادها بلغة الأرقام والإنجازات والفرص".

وتابع سموه قائلا: "دبي تواصل صناعة المستقبل... وإعلامها شريك في هذه المسيرة".