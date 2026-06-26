«قطارات الاتحاد» تدعو لاختيار راكب «المقعد رقم 1» في رحلتها الافتتاحية

تزامنًا مع الاستعداد لبدء التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب الثلاثاء المقبل، دعت "قطارات الاتحاد" أفراد المجتمع إلى ترشيح شخص يستحق تقديرًا وطنيًا لقاء إسهاماتها في خدمة المجتمع.

وذكرت الشركة أنها تسعى، من خلال مبادرة وطنية أطلقتها بعنوان "الراكب الذي يمثلنا جميعاً"، إلى تكريم شخص أحدث تأثيرًا إيجابيًا في حياة الآخرين، وعكست مساهمات صاحبها قيمًا وطنية نبيلة تنسجم مع هوية دولة الإمارات الأصيلة.

وأوضحت أنه في رحلةٍ استثنائية تجسد إنجازًا تاريخيًا، سيشغل الشخص الذي يقع عليه الاختيار "المقعد رقم 1 في المقصورة رقم 1"، ليكون أول مسافر على متن أولى رحلات قطار الركاب، والتي تنطلق في مرحلتها التشغيلية التمهيدية من الفجيرة إلى أبوظبي في 30 يونيو الجاري.

وقالت المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب: عذراء المنصوري، في تصريحات صحفية "أردنا بهذه المبادرة أن نكرّم أحد الأشخاص الذين يجسّدون القيم الوطنية من خلال مساهماتهم في الدولة؛ وذلك تقديراً للشخصيات التي ساهمت في تعزيز تماسك المجتمع، ودعم أفراده، والمضي قدماً بدولة الإمارات نحو مستقبل أفضل".

وتتيح المبادرة فرصة الترشيح أمام الجميع من مختلف أنحاء الدولة، داعية أفراد المجتمع إلى ترشيح صديق أو فرد من العائلة أو زميل أو جار أو أي فرد من المجتمع، مع ذكر الأسباب التي تجعلهم يعتقدون أنه يستحق التكريم.

وستتولى قطارات الاتحاد مراجعة أسماء المرشحين وإنجازاتهم، على أن يتم الإعلان عن الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل تشغيل أول رحلة لقطار الركاب.