«أعراس دبي».. 1305 أُسر و362 طفلاً خلال عامين

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن مبادرة «أعراس دبي»، ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، أسهمت في تأسيس 1305 أُسر إماراتية جديدة خلال أقل من عامين، مؤكدة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95% بين الأزواج المستفيدين.

وأفادت بأن مبادرات الهيئة وشراكاتها المجتمعية امتدت إلى أصحاب الهمم، من خلال تنفيذ 150 جلسة تخصصية لركوب الخيل بالتعاون مع شرطة دبي، في إطار برامج تهدف إلى تعزيز الدمج المجتمعي وتحسين جودة حياة هذه الفئة عبر مبادرات نوعية قائمة على الشراكة المؤسسية، وذلك خلال «لقاء الشركاء» الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، في «مجلس ند الشبا» تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، احتفاءً بإسهاماتهم النوعية في دعم الأولويات الاجتماعية للإمارة وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات.

دراسات وتجارب دولية

وفي ما يتعلق باستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، أوضحت حصة بنت عيسى بوحميد لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الملف خضع لدراسات مستفيضة واستعراض لتجارب دولية متعددة، مبينة أن الحد العمري المعمول به سابقاً كان 18 عاماً، أما الآن فقد أصبح هناك توافق على أن يكون الحد الأدنى لاستخدام منصات التواصل 15 سنة.

وشددت على أن تطبيق أي قرار في هذا الشأن يكون بعد استكمال الدراسات القانونية والتنظيمية والفنية، والتأكد من جاهزية المنظومة التشريعية والرقابية والتنفيذية، وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، بما في ذلك الجهات الحكومية والرقابية ووزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بالأسرة وأولياء الأمور، لضمان تطبيق القرار بصورة تحقق حماية الأطفال وتواكب التطورات الرقمية.

وأكدت أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية مثل «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.

الشراكات الاستراتيجية

وقالت إن الشراكات الاستراتيجية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها دبي، مشيرة إلى أن الهيئة تحتفي اليوم بـ 54 شراكة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، في نموذج يعكس تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي مستدام ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة مع دوائر حكومية وشركات خاصة أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفئات المجتمع، وفي مقدمتها دعم الاستقلال المادي للمواطنات، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في دعم تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطنة، عبر توفير 7600 فرصة وظيفية لهذه الكوادر، مؤكدة أن هذا الرقم يعكس حجم الجهود المشتركة التي بذلتها الجهات الشريكة وما أثمرته من نتائج ملموسة.

من جانبه، قال المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، عبدالعزيز حارب الفلاحي، في تصريحات إعلامية، إن مجالس الأحياء تحولت إلى منصات مجتمعية فاعلة تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، وتوفر مساحات مباشرة للتواصل بين الكفاءات الوطنية وسوق العمل، موضحا أنها استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، استفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل، في نموذج يعكس الأثر الحقيقي للشراكات الحكومية عندما تتكاتف جهودها لخدمة الإنسان وتعزيز مشاركته في مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن ما تحقق اليوم يجسد قيمة المبادرات المشتركة التي تعزز التلاحم المجتمعي، وتمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتطوعون، انسجاماً مع استراتيجية دبي الرامية إلى بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً.

نموذج رائد

وقالت مدير العمل الخيري في دبي القابضة، تالا خلاط، إن مبادرة «هبة في محلها» استطاعت خلال فترة وجيزة أن تتحول إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية حقيقية تحفظ كرامة المستفيدين وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأضافت: «تعكس النتائج التي حققتها المبادرة حجم هذا الأثر، إذ نجحنا في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم إلى هدايا استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4000 متطوع، وهي أرقام تؤكد أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام، وترسيخ ثقافة العطاء بوصفها إحدى القيم الأصيلة في مجتمع دولة الإمارات».

ومن أبرز نماذج الشراكات التي استعرضتها الهيئة خلال الحدث، التعاون مع وزارة التربية والتعليم لحماية المسار التعليمي للأحداث، عبر 998 ساعة تعليمية، امتدت 42 يوماً، خلال عام 2025، إلى جانب شراكة وزارة تمكين المجتمع في تعزيز التكامل المؤسسي والتمكين المالي عبر الربط الإلكتروني وتنظيم جمعيات النفع العام، كما شملت الشراكات تعاوناً مع شرطة دبي من خلال برنامج ركوب الخيل العلاجي الداعم للتأهيل النفسي والجسدي للطلاب، ومع النيابة العامة لتعزيز إجراءات حماية الطفل والتنسيق القضائي، وامتد الأثر إلى أصحاب الهمم عبر شراكات مع مركز دبي للتوحد ودبي الصحية، شملت خدمات متخصصة وورشاً توعوية ودعم دمج أطفال التوحد في المدارس، إضافة إلى تعاون مع دبي الرقمية لتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من خدمات دبي الآن والهوية الرقمية.

• 54 شراكة استراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتعزز أثر التنمية المجتمعية في دبي.

حصة بوحميد:

برنامج دبي للتمكين أسهم في دعم تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطنة، عبر توفير 7600 فرصة وظيفية.

عبدالعزيز حارب الفلاحي:

مجالس الأحياء استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، استفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.