سيف بن زايد يلتقي وزير الشؤون الداخلية الكازاخستاني ويشهد توقيع مذكرة تفاهم للاعتراف برخص القيادة

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان الصديقة إيرجان سادينوف، بمقر الوزارة في أبوظبي.

بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز رفع كفاءة الأجهزة الشرطية وجاهزيتها، ويدعم تطلعات البلدين نحو مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل واستبدال رخص القيادة الصادرة عن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، في خطوة تجسد توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير المزيد من التسهيلات لمواطني البلدين الصديقين وتعزيز جودة الحياة، وترسخ التعاون الثنائي وتعزز الشراكة والعلاقات المتميزة.

حضر مراسم التوقيع وكيل وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، ومفتش عام وزارة الداخلية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، إلى جانب عدد من الضباط.

وحضر من الجانب الكازاخستاني سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة راوان جومابيك، ورئيس لجنة الشرطة الإدارية مورات قابدينوف، والممثل الرسمي لوزارة الشؤون الداخلية في كازاخستان آيان دوسيمبايف.