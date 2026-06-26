«أبوظبي الإسلامي» يوفر تمويلاً إضافياً لبناء مساكن المواطنين

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن شراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان، تتيح للمواطنين المؤهلين الحصول على موافقات مبدئية رقمية لحلول التمويل السكني المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لبناء منازلهم وتوسعتها وتحسينها، وذكر المصرف، في بيان، أن المبادرة الجديدة توفر للمتعاملين الحصول على موافقة مبدئية إرشادية للتمويل السكني خلال دقائق.

ويتيح هذا التعاون للمتعاملين المستفيدين من تمويلات الإسكان المقدمة من هيئة أبوظبي للإسكان، الحصول على تمويل إضافي من مصرف أبوظبي الإسلامي لبناء أو شراء مساكنهم أو توسعتها، أو تطوير التشطيبات والبنية التحتية وغيرها من أعمال تحسين المساكن.

وتتولى هيئة أبوظبي للإسكان، بموجب هذه الشراكة، إصدار الموافقات الأساسية لمشروعات الإسكان، حيث تقوم الهيئة بإعطاء تمويلات تصل إلى 1.75 مليون درهم، في حين سيوفر مصرف أبوظبي الإسلامي التمويل الإضافي الذي يمكّن المتعاملين من تنفيذ التصاميم والمواصفات التي يفضلونها لمنازلهم.

ويستفيد المتعاملون المؤهلون من حلول تمويل تنافسية مصممة خصيصاً للمواطنين، وإجراءات سريعة ومبسطة، وقدرة تمويلية أعلى، وخطط سداد مرنة تتوافق مع أهدافهم السكنية طويلة الأجل.

• 1.75 مليون درهم تمويلات هيئة أبوظبي للإسكان.