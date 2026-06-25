«متعافي» يناقش علاقة التفكك الأسري بإدمان الشباب

تبث القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حلقة بودكاست «متعافي» الجديدة، اليوم، وذلك عبر قناتها الرسمية على منصة «يوتيوب»، ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وأسباب الوقوع في براثن الإدمان وفي مقدمتها التفكك الأسري، وسبل الوقاية منه.

وتسلط الحلقة الضوء على أحد أبرز العوامل المؤثرة في حياة الأبناء والشباب، وهو «التفكك الأسري وأثره على الانحراف والإدمان»، ويتطرق فيه المتخصص في الإرشاد النفسي والتربوي، الدكتور جاسم المرزوقي، إلى العلاقة بين استقرار الأسرة وصحة الأبناء النفسية والسلوكية، ضمن حوار ثري تديره الإعلامية مهرة المرزوقي.

وتتناول الحلقة مجموعة من المحاور المهمة التي تمس واقع العديد من الأسر، من بينها دور الأسرة باعتبارها الحصن الأول لحماية الأبناء، وكيف يمكن أن تتحول الخلافات الأسرية وغياب الاحتواء العاطفي والتوجيه السليم إلى عوامل تدفع بعض الشباب للبحث عن بدائل خطأ للهروب من الضغوط النفسية، وصولاً إلى التعاطي والإدمان، كما يناقش الدكتور جاسم المرزوقي واقع التفكك الأسري في المجتمعات العربية، وانعكاساته على الأبناء، مستعرضاً نماذج وتجارب واقعية تعكس حجم التأثير الذي تتركه البيئة الأسرية في تشكيل شخصية الشاب واتخاذ قراراته، إضافة إلى توضيح المؤشرات المبكرة التي ينبغي أن تنتبه إليها الأسر لحماية أبنائها من السلوكيات الخطرة.

كما تتطرق الحلقة إلى أهمية الدعم النفسي للأبناء ولأسرهم خلال مراحل العلاج والتعافي، ودور الحب غير المشروط والاحتواء الأسري في تعزيز فرص التعافي والحد من الانتكاسة، فضلاً عن إبراز دور المجتمع ومؤسساته في دعم الأسر ومساندة المتعافين، وتمكينهم من استعادة حياتهم بصورة إيجابية، ويمكن متابعة الحلقة فور بثها اليوم في السابعة مساء عبر قناة شرطة دبي على منصة «يوتيوب»، إلى جانب متابعة جميع المحتويات التوعوية المرتبطة بالبودكاست عبر وسمَي «#بودكاست_متعافي» و«#RecoveredPodcast» على منصات التواصل الاجتماعي.