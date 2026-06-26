الإمارات تمنح تأشيرة دخول عند الوصول لرعايا 6 دول مقيمين خارجها

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة منح رعايا ست دول وأفراد أُسرهم تأشيرة دخول عند الوصول لمدة 14 يوماً أو 60 يوماً، حيث تشمل الدول المستفيدة من القرار رعايا جمهورية إندونيسيا، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، ومملكة تايلاند، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية جنوب إفريقيا من حاملي جوازات السفر العادية وأفراد أسرهم ممن لديهم إقامة سارية المفعول من إحدى الدول: الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وجمهورية سنغافورة، واليابان، وجمهورية كوريا الشقيقة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، في خطوة تعكس مرونة منظومة الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وحرص الدولة على تسهيل رحلة الراغبين في زيارتها، وتقديم كل التسهيلات لهم بما يلبي تطلعاتهم.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية، أن توسيع دائرة المستفيدين من هذه التأشيرة يعكس حرص دولة الإمارات على تعميق علاقاتها الثنائية مع الدول الصديقة، وبناء شراكات إنسانية واقتصادية وثقافية وطيدة معها، كما يفتح آفاقاً أرحب أمام مواطني هذه الدول للتعرّف عن قرب إلى ما تزخر به الإمارات من مقومات حضارية وفرص متميزة، والتمتع بما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية تعد من الأفضل عالمياً، مشيرة إلى أن مواصلة التعاون والتكامل مع الجهات المختصة في الدولة تيسر حركة تنقّل الأفراد وتبسّط الإجراءات القنصلية، وترسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لرواد الأعمال والمواهب والكفاءات الواعدة.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إن التعديلات الجديدة الخاصة بتأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها، تجسد نهج الهيئة في تطوير منظومة الخدمات والتأشيرات، وتوسيع قاعدة المستفيدين وتلبية تطلعات الفئات العريضة التي ترغب في زيارة دولة الإمارات، وكذلك الانسجام مع أحدث التوجهات العالمية في مجال السفر والسياحة والتنقل، وتعزيز الشراكة مع الدول الأخرى، بما يدعم ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية للإقامة والسياحة والسفر.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط للاستفادة من التأشيرات الجديدة أن يكون المستفيد بالتأشيرة وأفراد أسرته من رعايا الدول المشار إليها، وحاصلين على إقامة إحدى الدول، وهي الولايات المتحدة الأميركية، أو دول الاتحاد الأوروبي، أو المملكة المتحدة، أو جمهورية سنغافورة، أو اليابان، أو جمهورية كوريا، أو أستراليا، أو نيوزيلندا، أو كندا، لافتة إلى أن مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول 14 يوماً أو 60 يوماً حسب نوع التأشيرة.

وأشارت إلى أن تأشيرة دخول رعايا بعض الدول لمدة 14 يوماً يسمح بتجديدها مرة واحدة فقط أثناء الإقامة في الدولة، بينما لا يسمح بتجديد التأشيرة نفسها في حال صدورها لمدة 60 يوماً، بحيث تصدر لمرة واحدة فقط، وفي حالة انتهاء مدة صلاحية التأشيرة بعد الدخول، أياً كان نوعها، يتوجب على المستفيد مغادرة الدولة، حيث يتم فرض غرامة على المخالفين بمقدار 50 درهماً عن كل يوم.

يذكر أن إجمالي رسوم إصدار تأشيرة رعايا بعض الدول المقيمين خارجها لمدة 14 يوماً تبلغ 100 درهم، بينما يبلغ إجمالي رسوم إصدار التأشيرة لمدة 60 يوماً 250 درهماً.