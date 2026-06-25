طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:59، والمد الثاني 22:40، والجزرالأول عند الساعة 15:42، والجزر الثاني عند الساعة 06:20.

وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعه 08:37، والمد الثاني 18:41،

والجزر الأول عند الساعة 13:55، والجزر الثاني عند الساعة 01:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 85 20

دبي 40 31 85 25

الشارقة 40 29 80 20

عجمان 39 29 85 30

أم القيوين 37 26 85 20

رأس الخيمة 43 28 75 20

الفجيرة 35 31 90 30

العـين 42 30 60 15

ليوا 44 25 85 15

الرويس 42 24 85 30

السلع 40 28 85 15

دلـمـا 35 31 80 55

طنب الكبرى / الصغرى 36 29 85 50

أبو موسى 36 29 85 50