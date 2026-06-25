رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية السوري علاقات التعاون والتطورات بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني.

ونقل الشيباني إلى سموه في بداية اللقاء تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى الرئيس أحمد الشرع وتمنياته لسورية وشعبها الشقيق مزيداً من النماء والتقدم.

وبحث سموه مع وزير الخارجية العلاقات الأخوية بين البلدين ومستوى تطور مختلف مسارات التعاون بينهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.