محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (17) لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة المُستشار عصام عيسى الحميدان.

ويضم مجلس الإدارة في عضويته كلاً من: الدكتور سيف غانم السويدي، والدكتور لـؤي محمد خلفان بالهول، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي، والدكتور أحـمـد سعيـد بـن مــسحار، وعبد المنعم سالم بن سويدان، بالإضافة إلى مُدير عام معهد دبي القضائي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.