قرقاش: استقرار الخليج لا يُفرض من رحم العدوان

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي نتيجة عدوانٍ غادر عليها".

وأضاف: "ففرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل".

وتابع قائلا: "وهذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز".