«آفة المخدرات».. عنوان خطبة الجمعة في جميع مساجد الدولة غداً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن عنوان خطبة الجمعة غداً سيكون: «آفة المخدرات»، في جميع مساجد الدولة.

ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة للتوعية بمخاطر هذه الآفة على الفرد والأسرة والمجتمع، وبيان آثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، وتعزيز قيم الوقاية والمسؤولية المجتمعية في مواجهة هذه الظاهرة، بما يسهم في حماية أفراد المجتمع، لا سيما فئة الشباب، وترسيخ الوعي بأهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية للحد من انتشار المخدرات وآثارها السلبية.