أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في وفاة جمعة عبدالرحمن الفلاسي وريسه سعيد القمزي

قدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له جمعة عبدالرحمن الأشرم الفلاسي.

وقد أعرب سموّه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقدّم سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ريسه سعيد هلال بن دميثان القمزي، وذلك خلال زيارة سموّه مجلس العزاء في دبي. وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.