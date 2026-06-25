شرطة أبوظبي تحتفي بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ 65

احتفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مدينة العين، بتخريج دورة الإعداد الأساسي للمستجدات الـ65 التي ضمت 38 مستجدة، وذلك بعد إتمامهن برنامجاً تدريبياً متكاملاً اشتمل على مختلف العلوم الأمنية والشرطية والتطبيقات الميدانية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

وأكد مدير إدارة التأهيل الشرطي بالإنابة، العقيد الدكتور علي خميس اليماحي، اهتمام شرطة أبوظبي بالاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير التدريبية والأكاديمية، بما يعزز جاهزية الكوادر الشرطية ويمكنها من مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي ركز على تنمية المهارات الأمنية والميدانية وتعزيز المعارف التخصصية، إلى جانب بناء الشخصية القيادية وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية، بما يسهم في إعداد منتسبات قادرات على أداء واجباتهن بكفاءة واحترافية، وخدمة المجتمع وفق أفضل الممارسات الشرطية.

وألقى العقيد الدكتور علي خميس اليماحي كلمة هنأ فيها الخريجات، مشيداً بما أظهرنه من جدية وانضباط طوال فترة التدريب، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تمكين المرأة وإعدادها للقيام بأدوارها الوطنية في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني.

وفي ختام الحفل، كرّم العقيد الدكتور علي خميس اليماحي المتفوقات، متمنياً لجميع الخريجات التوفيق والنجاح في مسيرتهن العملية، حاثاً إياهن على مواصلة تطوير قدراتهن والتمسك بالقيم المهنية والالتزام المؤسسي، بما يسهم في تعزيز مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها شرطة أبوظبي في خدمة المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.