نهيان بن مبارك: رئيس الدولة يؤكد لنا أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالنجاح

اطلع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، على خطة البرامج الصيفية لصندوق الوطن لعام 2026 للمدارس والجامعات التي تنطلق في 6 يوليو المقبل، وتستمر ثلاثة أسابيع في أكثر من 50 من المدارس الخاصة ومدارس الشراكات والجامعات الإماراتية، بإمارات الدولة، إضافة إلى مشاركة المراكز الثقافية والشبابية على مستوى الدولة تحت شعار «فخورين بالإمارات».

ويركز البرنامج هذا العام، من خلال أنشطته المتنوعة، على دعم وتعزيز قيم الهوية الوطنية الإماراتية، وتعزيز قيم الإبداع والابتكار والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المواهب، وتعزيز القيم والتراث الإماراتي في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال أنشطة متكاملة تجمع بين الترفيه والإبداع والرياضة والثقافة والتراث، بمشاركة عدد كبير من الكتاب والفنانين والمبدعين الإماراتيين إضافة إلى خبراء التراث والمدربين.

ويشارك بفاعلية هذا العام أولياء أمور الطلبة بمناسبة الاحتفاء بـ«عام الأسرة»، كما سيتم توجيه الدعوة لطلاب البرامج الصيفية بالمدارس والجامعات وأولياء الأمور للمشاركة في مبادرة «عهد ووعد» بالتوقيع الرقمي على الوثيقة، وهي منصة متاحة للجميع للتعبير عن اعتزازهم الكبير بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي جعل من الإمارات دولة عزيزة المقام مهيبة الجناح، مرفوعة الرأس، ومثالاً عالمياً يحتذى في المجالات كافة.

ووجّه، عقب اعتماد الخطة، بفتح باب التسجيل أمام كافة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في هذه البرامج بداية من اليوم، عبر الموقع الرسمي لصندوق الوطن على شبكة الإنترنت أو من خلال المدارس والجامعات المشاركة في البرامج، التي تستهدف الطلبة الإماراتيين من سنّ 8 حتى 18، موزّعين على 3 مسارات، وتغطي جميع إمارات الدولة، بما فيها المناطق النائية، عبر شبكة من المدارس والشركاء تتجاوز 26 جهة وطنية.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد لنا دائماً على أهمية الحفاظ على مسيرة الإمارات لتكون نابضة بالنجاح والحيوية، وأن ذلك يبدأ بالاعتزاز بهويتنا الوطنية، وما تتضمنه من قيم ومبادئ راسخة، وما تشير إليه من حرص كامل على تمكين الإنسان وتنمية قدراته على الإبداع والإنجاز والتفوق في المجالات كافة، ولذا تم اختيار «فخورين بالإمارات» ليكون شعاراً لكافة الفعاليات في مختلف المدارس المشاركة بالبرامج الصيفية.

وأكد أنه سيتم إشراك الأسرة من خلال مبادرة «تواصل» عبر تخصيص مهام يومية هادفة تربط الطالب بأسرته وتفتح قنوات الحوار، وتنظيم جلسات حوار أسبوعية بين الأبناء وأولياء الأمور داخل المحيط العائلي.

وأوضح أن البرامج الصيفية تركز على غاية رئيسة هذا العام وهي أن يكون كلّ يومٍ من أيام الصيف فرصةً جديدةً لأنْ يقول الطالب الإماراتي بفخر وعن وعي ومعرفة بأن هذه إماراتي، وأنا فخور بها، ولن يتم ذلك إلا من خلال بناء فهم عميق لمعنى الفخر بالإمارات يتجاوز الشعارات إلى المعرفة والسلوك، وربط الطالب بجذوره التاريخية والحضارية واللغوية والدينية بوصفها وعاءً للهوية.

وأكد أن صندوق الوطن يركز على عدة منطلقات لأول مرة هذا العام منها أن الأسرة شريك أصيل لا ضيف، حيث ينطلق البرنامج من قناعة راسخة بأن الفخر بالإمارات لا يُبنى في القاعات وحدها، بل يتشكل في البيوت أولاً.