سعيد الطاير: دبي الأولى عالمياً في 13 مؤشراً في الكهرباء والمياه

أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، أن دبي نجحت في بناء واحدة من أكثر منظومات الطاقة والمياه موثوقية واستدامة على مستوى العالم، بفضل رؤية استباقية طويلة المدى ترتكز على تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، والاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية.

وقال الطاير، خلال جلسة حوارية نظّمها نادي دبي للصحافة بعنوان «كيف تضمن دبي أمن الطاقة والمياه في أوقات الأزمات؟»، إن الإمارة تتصدر حالياً 13 مؤشراً عالمياً في قطاعي الكهرباء والمياه وفق دراسات مقارنة معيارية دولية، مشيراً إلى أن متوسط انقطاع الكهرباء للمشترك في دبي لا يتجاوز 49 ثانية سنوياً، وهو من بين أفضل المعدلات المسجلة عالمياً. وأوضح أن الهيئة تعتمد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، تضمن التعامل السريع مع مختلف الظروف الطارئة.

وأضاف أن دبي لم تشهد أي نقص في إمدادات الكهرباء أو المياه رغم النمو السكاني والعمراني المتسارع، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق مبدأ استباق الطلب المستقبلي وليس مجرد مواكبته، مؤكداً أن الهيئة رفعت مستهدف القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 8000 ميغاواط بحلول عام 2030، بزيادة تقارب 3000 ميغاواط عن الخطط السابقة. وأوضح أن تقنية الملح المنصهر المستخدمة في أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزة، تتيح تخزين الطاقة لمدة تصل إلى 15 ساعة بعد غياب أشعة الشمس، ما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية وموثوقيتها.

وفي محور الأمن السيبراني، أكد أن فرق الأمن السيبراني في الهيئة تعمل على مدار الساعة لرصد ومواجهة التهديدات الإلكترونية، لافتاً إلى أن الأنظمة تتعامل يومياً مع أكثر من 3000 محاولة واختبار واختراق إلكتروني، دون أن تؤثر في استمرارية الخدمات أو كفاءة التشغيل، ويتم التصدي لها بنسبة 100%.

وأكد الطاير أن دبي تتمتع بفائض مائي واحتياطيات استراتيجية مريحة، موضحاً أن الهيئة تحتفظ باحتياطي مائي يصل إلى نحو 30% فوق الاحتياجات الحالية. وأشار إلى أن مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية المحلاة يوفر قدرة تخزينية تصل إلى نحو ستة مليارات غالون من المياه، إلى جانب خزانات سطحية تتجاوز سعتها مليار غالون.