حمدان بن محمد: «جائزة دبي الأفعال» ليست احتفاء بما تحقق فقط بل استثمار في ما سيتحقق

وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بإطلاق «جائزة دبي الأفعال» (Dubai-it Award)، جائزةً سنويةً لتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات والمشاريع التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة «دبي الأفعال Dubai-it».

وأكد سموّه أن «دبي الأفعال» (Dubai-it Award) هي فلسفة عمل، حوّلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مبادرة تحفز العقول، مُستلهمة من فكر سموه، وتجربة دبي التنموية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «(Dubai-it) نعني بها إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميّز، وفي وقت قياسي.. وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس.. والطموحات إلى إنجازات.. والرؤى إلى نتائج يراها العالم».

وأضاف سموه: «(Dubai-it) هي فلسفة عمل.. حوّلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مُستلهمةً من فكر سموه.. وتجربة دبي التنموية». وتابع سموه: «اليوم.. نعلن إطلاق جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق هذا النهج، ولنجعل من إنجازاتهم الأساس الذي تُبنى عليه القفزات التنموية القادمة».

وختم سموّه قائلاً: «(جائزة دبي الأفعال) ليست احتفاءً بما تحقق فقط، بل استثمار في ما سيتحقق».

المستهدف

تستهدف الجائزة تكريم كل من يحوّل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، ويحقق إنجازات نوعية بإتقان وتميّز في وقت قياسي، بما يعكس نهج «دبي الأفعال» في العمل، القائم على تحويل الرؤى إلى نتائج ملموسة يراها العالم، وترسيخ ثقافة الإنجاز والتنفيذ الاستثنائي.

السياق العام

تُمنح الجائزة للأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي الأفعال Dubai-it شيئاً استثنائياً بإتقان وتميّز في وقت قياسي.

صناعة المستقبل

وقال رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد بن عبدالله القرقاوي: «إن الجائزة تمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على أن الإنجازات الحقيقية تقاس بالأفعال والنتائج، وأن الأفكار لا تكتسب قيمتها إلا عندما تتحول إلى مبادرات ومشاريع تحقق أثراً واضحاً في حياة الناس، وتسهم في صناعة المستقبل».

وأكد القرقاوي أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة «دبي الأفعال» يأتي لترسيخ فلسفة دبي في العمل، القائمة على تحويل الطموحات إلى إنجازات، والأفكار إلى نتائج ملموسة تُنجز بإتقان وتميز، وفي وقت قياسي.

وأضاف أن دبي قدّمت مئات النماذج الناجحة في مختلف القطاعات، حيث تحولت الأفكار إلى مشاريع استثنائية، والرؤى إلى إنجازات يراها الناس، ويشهد لها العالم، مؤكداً أن الجائزة تحتفي بهذه النماذج، وتكرّم أصحابها، وتسلّط الضوء على المشاريع والمؤسسات والأفراد الذين جسّدوا نهج دبي في العمل.

وأشار إلى أن الجائزة تركز على المبادرات والمشاريع التي أحدثت أثراً ملموساً، وحققت نتائج تفوق التوقعات، وأسهمت في تطوير أساليب العمل وصناعة فرص جديدة، بما يعكس قدرة دبي على الإنجاز السريع والتنفيذ المتقن.

وقال: «إن فلسفة (دبي الأفعال) ليست شعاراً، بل منهج عمل متكامل يقوم على التنفيذ، وتحويل الخطط إلى واقع، والنتائج إلى قصص نجاح، وهو النهج الذي مكّن دبي من تحقيق قفزات تنموية استثنائية، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الإدارة والابتكار والتنمية».

البداية

كان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق «دبي الأفعال» لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال المقبلة، وترسيخها ثقافة عمل في الجهات الحكومية والشركات، تقوم على الإنجاز السريع والمتقن، وتحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي.

وتأتي الجائزة امتداداً لمبادرة «دبي الأفعال» لترسيخ فلسفة دبي في العمل كثقافة عمل في المؤسسات، ونهج تُبنى عليه القفزات التنموية القادمة.

حمدان بن محمد:

• «دبي الأفعال» هي فلسفة عمل.. حوّلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مُستلهمةً من فكر سموه.. وتجربة دبي التنموية.

• «Dubai-it» نعني بها إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميّز، وفي وقت قياسي، وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات.

• تُمنح الجائزة للأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة «دبي الأفعال Dubai-it».

