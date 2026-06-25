«دبي القضائي» يطلق «ميثاق العائلة الإماراتية»

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2026 «عام الأسرة»، أطلق معهد دبي القضائي مبادرة «ميثاق العائلة الإماراتية» الهادف إلى تحويل مفهوم «الالتزام والتعاقد» من إجراء قانوني رسمي إلى ممارسة اجتماعية تعزز تماسك الأسرة الإماراتية.

وتدعم المبادرة أهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، كما تسهم في ترسيخ قيم الترابط الأسري.

وجاء إطلاق المبادرة من خلال فيديو تعريفي - بالتعاون مع «دبي الرقمية» - تجسد في استخدام «الأسرة الإماراتية الافتراضية»، وهي مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أطلقتها «دبي الرقمية» لتشكل واجهة تفاعلية تعكس المجتمع الإماراتي وطموحاته وتطلعاته المستقبلية.

وتدعو المبادرة الأسر الإماراتية إلى توثيق ممارساتها اليومية الإيجابية وعاداتها الأسرية الأصيلة ومشاركتها، بما يعكس القيم والمبادئ التي تقوم عليها الأسر، ويُسهم في توثيقها وإبرازها للأجيال المقبلة. كما تهدف المبادرة إلى ترسيخ الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.

وتستهدف المبادرة جميع الأسر الإماراتية، وسيتم في إطارها تكريم المشاركات الملهمة والأكثر تميزاً في توثيق ممارساتها العائلية، استناداً إلى معايير مثل عمق المعنى والشمولية والأصالة.