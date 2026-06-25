«طرق دبي» تطلق «أجيال 2026» لتدريب الطلبة المواطنين على متطلبات سوق العمل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إتاحة الفرصة لطلبة الثانويات والجامعات من مواطني ومواطنات الدولة للتقديم إلى برنامج التدريب الصيفي «أجيال 2026»، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم وتمكين أبناء وبنات الوطن، وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وإتاحة فرص تعليمية وتدريبية نوعية لهؤلاء الطلبة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم، وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل من خلال فتح الآفاق المستقبلية أمامهم، عبر اطلاعهم على أفضل الممارسات والخبرات العالمية المتبعة في مجالات عمل الهيئة المتنوعة.

وقالت مدير إدارة تنفيذي لإدارة الموارد البشرية والتطوير في قطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق المواصلات، عذاري محمد، إن البرنامج يهدف إلى توفير تجربة تدريبية عملية ومعرفية تسهم في تطوير مهارات المشاركين، وصقل قدراتهم المهنية والشخصية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى بيئة العمل المؤسسية، والاطلاع على أفضل الممارسات والابتكارات التي تتبناها الهيئة في مختلف مجالات عملها.

وأضافت أن برنامج «أجيال» لهذا العام يأتي تزامناً مع مبادرات «عام الأسرة» ودورها في إعداد جيل من الشباب يتميز بمستوى تعليمي عالٍ يُسهم في تعزيز مسيرة التقدم والنمو التي تشهدها دولة الإمارات عموماً وإمارة دبي على وجه الخصوص في جميع المجالات، وعلى الأصعدة كافة.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج في يوليو 2026 ويستمر لمدة أربعة أسابيع، حيث سيتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطويرية المصممة لإثراء تجربة المشاركين، وتعزيز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية، وتشمل التخصصات الهندسة والبنية التحتية، وأنظمة النقل الذكي القائمة على الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

ودعت الطلبة الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل، والاستفادة من هذه الفرصة التدريبية المتميزة التي تجمع بين التعلُم العملي والتطوير الشخصي في بيئة عمل مبتكرة ومحفزة، حيث يشمل البرنامج عدداً من المزايا، أبرزها: مكافأة مالية للمشاركين، وورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة، وشهادة تدريب معتمدة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات.