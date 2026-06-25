شرطة الفجيرة: ترك الأطفال في المركبات المغلقة دقائق معدودة يهدد حياتهم

دقائق قليلة داخل مركبة مغلقة قد تكون كافية لتهديد حياة طفل، حيث تعرّضه للاختناق والإجهاد الحراري وفقدان الوعي، وفق ما حذرت منه القيادة العامة لشرطة الفجيرة، التي أطلقت مبادرة «أطفالك مسؤوليتك.. لا تتركهم في المركبة دون مرافق»، بهدف رفع الوعي بالمخاطر التي قد تنتج عن ترك الأطفال داخل المركبات، خصوصاً خلال أشهر الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تنفذها شرطة الفجيرة لتعزيز السلامة المرورية، وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى أفراد المجتمع، بما يسهم في حماية الأطفال، والحد من الحوادث والإصابات الناتجة عن الممارسات الخاطئة داخل المركبات.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، أن المبادرة تركز على رفع مستوى الوعي لدى السائقين وأولياء الأمور بأهمية اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الأطفال أثناء التنقل، مشيراً إلى أن بعض الممارسات التي قد يعتقد البعض أنها لا تستغرق سوى دقائق معدودة، مثل ترك طفل داخل مركبة أثناء قضاء حاجة سريعة أو إنجاز معاملة، قد تنطوي على مخاطر كبيرة تهدد حياته وسلامته.

وأوضح أن المبادرة تسلط الضوء على عدد من السلوكيات الخطرة التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل وسلامته وتعريضه لمضاعفات صحية خطرة، من بينها ترك الأطفال داخل المركبات دون رقابة، والسماح لهم بالجلوس في المقاعد الأمامية قبل السن القانونية، وعدم استخدام أحزمة الأمان أو مقاعد الحماية المخصصة للأطفال، إضافة إلى انشغال بعض السائقين عن متابعة الأطفال أثناء القيادة، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات يمكن تجنبها بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة المغلقة قد يحدث خلال فترة زمنية قصيرة، وإن كانت النوافذ مفتوحة جزئياً، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرض الأطفال للاختناق أو الإجهاد الحراري أو فقدان الوعي، مؤكداً أن الأطفال أكثر تأثراً بالحرارة من البالغين، بسبب طبيعة أجسامهم التي تتأثر بسرعة بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالبالغين.

وأضاف أن المبادرة تتضمن نشر مواد توعوية وإرشادات مرورية عبر مختلف المنصات والقنوات الإعلامية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، للتأكيد على أهمية التحقق من خلو المركبة من الأطفال قبل مغادرتها، واعتماد إجراءات بسيطة، مثل التأكد من المقاعد الخلفية، لتجنب نسيان الأطفال داخلها.