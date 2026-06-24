ذياب بن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال بمناسبة زفاف عمر سعيد البدواوي

حضر سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد علي صبيح البدواوي، بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة محمد سالم غشوم الكعبي.

وأعرب سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أُسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في قاعة إرث أبوظبي، عددٌ من الشيوخ وكبار المسؤولين وأقارب العروسين، وجمعٌ من المدعوّين والمهنئين.