قرقاش: الإمارات تجاوزت بحكمة قيادتها الرشيدة تحديات بالغة التعقيد بعزم وكفاءة واقتدار

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن دولة الإمارات بحكمة قيادتها الرشيدة، إلى جانب شجاعة أبنائها ومتانة مؤسساتها، تجاوزت تحديات بالغة التعقيد بعزم وكفاءة واقتدار، وحظيت بإشادة وتقدير واضحين خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "تشرفت بحضور لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وتعكس هذه الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، وهي شراكة تشهد تطوراً مستمراً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية".

وأضاف قرقاش: "وحظيت حكمة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، إلى جانب شجاعة أبنائها ومتانة مؤسساتها، بإشادة وتقدير واضحين خلال هذه المرحلة الاستثنائية. فقد واجهت الدولة تحديات بالغة التعقيد، وتمكنت من تجاوزها بعزم وكفاءة واقتدار، وتواصل اليوم أداء دورها المحوري في ترسيخ دعائم مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية التي تتطلع إليها المنطقة وشعوبها".