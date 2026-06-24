حصة بوحميد: بتوجيهات الشيخة هند.. متسوق سري لتقييم «أعراس دبي»

قالت المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بوحميد، إن برنامج سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم المخصص لمواطني دبي، حقق نتائج غير مسبوقة خلال أقل من عامين، مشيرة إلى أن مبادرة «أعراس دبي» أسهمت في تأسيس أكثر من 1200 أسرة إماراتية جديدة، ورفعت نسبة زواج المواطن من المواطنة إلى أكثر من 43%.

وخلال حوارها مع المذيع الإماراتي فهد هيكل في «بودكاست آن»، أكدت بوحميد متابعة سمو الشيخة هند لتفاصيل المبادرة عن كثب، قائلة إن سموها ترسل متسوقاً سرياً لأعراس دبي، وتتفقّد الأعراس واحداً واحداً، مؤكدة أن هذه المتابعة تعكس حرص سموها على ضمان جودة التجربة واستدامة أثرها المجتمعي.

وأضافت بوحميد أن «أعراس دبي» لا تزال مستمرة بتوجيهات سموها، لافتة إلى أن المبادرة استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحقق أثراً واضحاً في دعم استقرار الأسر الإماراتية الجديدة.

وقالت: «لدينا، أكثر من 135 طفلاً جديداً مسجلاً في إمارة دبي نتيجة هذه الأعراس»، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها الاجتماعية، ليس فقط من خلال تنظيم حفلات الزواج، بل من خلال دعم بناء أسر مستقرة داخل المجتمع الإماراتي.

وأشارت بوحميد إلى أن فكرة «أعراس دبي» تعد فريدة وغير مسبوقة، موضحة أن سمو الشيخة هند تتكفل بتفاصيل العرس كاملة للمقبلين على الزواج، بما يشمل رعاية الليلة التي تمثل واحدة من أسعد اللحظات في حياة الإنسان.

وقالت إن المبادرة لا تقتصر على تنظيم العرس فقط، بل تضم مجموعة من البرامج المصاحبة التي تستهدف إعداد المقبلين على الزواج بصورة أعمق وأكثر وعياً.

وبيّنت بوحميد أن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة يتضمن دورات متخصصة لرفع الوعي المالي والمجتمعي لدى المقبلين على الزواج، مؤكدة أن اجتياز هذه الدورات يعد شرطاً أساسياً للمشاركة في المبادرة.

وأوضحت أن هذه الدورات تهدف إلى تمكين الأزواج الجدد من فهم متطلبات الحياة الأسرية، والتعامل مع مسؤوليات الزواج بوعي أكبر، بما يعزز فرص الاستقرار الأسري على المدى الطويل.

وأكدت بوحميد أن سمو الشيخة هند، تتابع البرنامج ونتائجه بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هناك نقاشات مطولة حول مخرجاته، إلى جانب رفع تقارير دورية عن الأسر التي تأسست ضمن المبادرة.

وأضافت أن الحديث يدور اليوم عن أكثر من 1200 أسرة جديدة، ما يجعل المتابعة اللاحقة لهذه الأسر جزءاً أساسياً من نجاح البرنامج واستدامة أثره.

وأكدت بوحميد أن إضافة البرنامج الجديد ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، «نواة دبي»، يهدف إلى متابعة الأسر التي تم تشكيلها بعد الزواج، سواء بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، وصولاً إلى عامين.

ويأتي هذا البرنامج، في إطار الحرص على عدم الاكتفاء بمرحلة الزواج، بل متابعة مسار الأسرة بعد تأسيسها، بما يضمن تقديم الدعم اللازم وتعزيز الاستقرار الأسري في إمارة دبي.