لدعم العمال صيفاً.. شرطة دبي تطلق مبادرة "ظلاً وأجراً" بمشاركة 600 عامل في يومها الأول

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس الروح الإيجابية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان والإدارة العامة لمراكز الشرطة وفريق "شكراً لعطائك التطوعي"، مبادرة "ظلاً وأجراً" المجتمعية الهادفة إلى دعم العمال وتعزيز قيم التكافل والتسامح خلال فصل الصيف.

وشهد اليوم الأول من المبادرة، التي تُنفذ أسبوعياً في المناطق العمالية، مشاركة أكثر من 600 عامل استفادوا من توزيع المظلات والمرطبات الباردة والوجبات، إلى جانب تلقي رسائل توعوية وإنسانية تعكس قيم التراحم والتلاحم في مجتمع الإمارات.

وأكدت رئيس مجلس الروح الإيجابية فاطمة أحمد بوحجير، أن المبادرة تترجم حرص شرطة دبي وشركائها على توفير بيئة إيجابية تدعم العمال بصفتهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء، مشيرة إلى أن التعبير عن الامتنان لجهودهم المتواصلة يعد واجباً مجتمعياً يسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة العطاء.