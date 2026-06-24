خلال العقد الأخير.. عدد سكان الشارقة يصل إلى 2.1 مليون شخص

بلغ عدد سكان إمارة الشارقة 2,135,888 مليون نسمة، وفق نتائج تعداد الشارقة 2025، بزيادة بلغت 51% خلال العقد الأخير 2015 - 2025.

وفي مؤشر النمو السكاني بلغ عدد الذكور 1.4 مليون نسمة بنسبة 67%، بينما بلغ عدد الإناث في الإمارة 710 ألف نسمة بنسبة بلغت 33%، وبلغ عدد السكان غير المواطنين الإماراتيين 1.9 مليون نسمة بنسبة بلغت 89%.

وعلى مستوى الهرم السكاني للمواطنين الإماراتيين في إمارة الشارقة، بلغ العدد الإجمالي 234431 نسمة بنسبة 11% من اجمالي عدد السكان في الإمارة، وبلغ عدد الذكور من المواطنين الإماراتيين 116128 بنسبة بلغت 49.6%، وعدد الإناث 118213 بنسبة بلغت 50.4%، وبلغ معدل نمو المواطنين الإماراتيين 33.6 %خلال الفترة من 2015 – 2025.

وفي مؤشر التوزيع الجغرافي لكامل سكان إمارة الشارقة جاءت مدينة الشارقة بعدد 1899202 نسمة، وخورفكان بعدد 61936 نسمة، ومدينة كلباء بعدد 59401 نسمة، ومدينة الذيد بعدد 39295 نسمة، ومدينة الحمرية بعدد 22354 نسمة، ومدينة المدام بعدد 21230 نسمة، ومدينة دبا الحصن بعدد 16116 نسمة، ومدينة البطائح بعدد 9077 نسمة، ومدينة مليحة بعدد 7178 نسمة.

وفي مؤشر توزيع السكان الإماراتيين الجغرافي على مدن إمارة الشارقة، جاءت مدينة الشارقة بعدد 134933 نسمة بنسبة بلغت 58%، ومدينة كلباء بعدد 34278 نسمة بنسبة 15%، ومدينة خورفكان بعدد 28628 نسمة بنسبة 12%، ومدينة الذيد بعدد 10915 نسمة بنسبة 5%، ومدينة دبا الحصن بعدد 9848 نسمة بنسبة 4%، ومدينة المدام بعدد 6938 نسمة بنسبة 3%، ومدينة البطائح بعدد 3446 نسمة بنسبة 1%، ومدينة مليحة بعدد 3234 نسمة بنسبة 1%، ومدينة الحمرية بعدد 2121 نسمة بنسبة 1%.

وفي مؤشر التعليم والعمل، توزعت نسبة المواطنين الإماراتيين حسب نوع التعليم إلى 64% في القطاع الحكومي، ونسبة 36% في القطاع الخاص، وتنوعت مجالات العمل ما بين الحكومة الإتحادية، والحكومة المحلية، والقطاع الخاص، وشبه الحكومي، والعائلي، والدبلوماسي، والدولي.

وفي المؤشرات المجتمعية لتعداد الشارقة 2025، بلغت نسبة كبار السن الإماراتيين الذين يستخدمون التكنولوجيا 67%، وبلغت نسبة انخفاض الأمية بين الإماراتيين 18%، بينما ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 178%.

أما في مؤشرات الاستدامة بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة البديلة 18.6%، ونسبة المساكن المزودة بتجهيزات الأمن والسلامة 71.3%، بينما بلغت نسبة الفلل التي تحتوي على مساحات مزروعة 69.7%.