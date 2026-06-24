اعتباراً من 1 يوليو.. بلدية الشارقة توحّد أوقات رسوم المواقف العامة حتى منتصف الليل

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل أوقات عمل خدمة المواقف العامة في الإمارة، لتشمل جميع المواقف الخاضعة للرسوم في مدن الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد، وخصوصاً المواقف المعرّفة باللوحات الصفراء، لتصبح من الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل، أسوة بالمواقف المعرّفة باللوحات الزرقاء، مع الإبقاء عليها مجاناً يوم الجمعة والعطلات الرسمية كما هو معمول به سابقاً، باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، على أن يشمل 124 ألف موقف، مع اختلاف آلية العمل واحتساب الرسوم مقارنة بالساحات الذكية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما السياحية.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد، أن هذا التعديل يأتي استجابةً للطلب المتزايد على خدمة المواقف العامة في مدن الإمارة والتي تشمل الشارقة وكلباء وخورفكان والذيد، ومواكبةً للنهضة العمرانية والسكانية والسياحية التي تشهدها مدن الإمارة ككل. كما جاء القرار بعد دراسة مستفيضة لطبيعة المواقف ونسب الإقبال عليها والمناطق التي تنتشر فيها، إلى جانب إجراء مقارنات معيارية، وأخذ ملاحظات السكان والزوار بعين الاعتبار.

وأضاف أنه في ظل الطفرة الاقتصادية والتجارية، بات تشغيل المواقف العامة حتى منتصف الليل أمراً ضرورياً، بهدف تعزيز توفرها للمتعاملين، والحد من سوء استغلالها، وتذليل التحديات المرتبطة بها. مشيراً إلى أن أصحاب الاشتراكات الموسمية وروّاد المطاعم والكافتيريات يواجهون صعوبة في العثور على مواقف بعد الساعة العاشرة مساءً، مما يستدعي تطوير أنظمة المواقف ورفع كفاءتها بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

وأوضح القائد أن تطبيق هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف العامة، والحد من الوقوف العشوائي، وتوفير فرص أكبر لتدوير المواقف، خاصة في المناطق الحيوية والتجارية، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويعزز من خدمة المناطق السكنية والتجارية. كما يعكس هذا التوجه ما تشهده الإمارة من حركة نشطة، ويعزز مكانتها كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للعيش وقضاء أوقات مميزة.

وأفاد أن عدد المواقف العامة الخاضعة للرسوم في الإمارة يبلغ نحو 124 ألف موقف، تسري عليها الرسوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، مع اختلاف في آلية العمل واحتساب الرسوم مقارنة بالساحات الذكية المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، لا سيما السياحية.

وأكد أن تمديد ساعات التشغيل لن يترتب عليه أي زيادة في رسوم الاشتراكات، إذ ستبقى كما هي، فيما سيستفيد المشتركون من ساعتين إضافيتين يومياً، حيث كانت مدة الإعفاء في السابق 14 ساعة، لتصبح الآن 16 ساعة.

ودعت بلدية مدينة الشارقة أفراد الجمهور إلى الالتزام بالساعات المحددة لخدمة المواقف العامة، وسداد الرسوم عبر القنوات المتاحة، بما في ذلك خدمة الرسائل النصية وتطبيق "الشارقة الرقمية"، أو الاستفادة من الاشتراكات الموسمية التي توفرها البلدية بسهولة ويسر، مع إمكانية إصدارها خلال وقت قياسي.