«توحيد الصف لاستئصال الآفة».. حملة وطنية لمكافحة المخدرات في الدولة

أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، اليوم الأربعاء، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات.

وجرى إطلاق الحملة بحضور الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وعدد من القيادات الشرطية والمسؤولين على مستوى الدولة.

وأكد المجلس ان آفة المخدرات لا تهدد فرداً أو أسرة فحسب، بل تستهدف أمن المجتمعات واستقرارها ومستقبل الأجيال، مشدداً على أن حماية الإنسان تمثل أساس بناء الأوطان وازدهارها، وأن دولة الإمارات، جعلت الإنسان أولوية قصوى، وتواصل جهودها في مواجهة المخدرات بكل حزم من خلال منظومة متكاملة تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع، مؤكداً أن نجاح جهود المكافحة يبدأ من المجتمع نفسه، عبر الأسرة الواعية، والمدرسة المؤثرة، والشباب القادر على اتخاذ القرار السليم.

وقال المتحدث الرسمي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الرائد فهد هيكل، إن الحملة تاتي في ظل تنامي التحديات العالمية المرتبطة بالمخدرات، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 316 مليون شخص حول العالم وقعوا في فخ التعاطي خلال عام 2023، بما يمثل نحو 6% من سكان العالم في سن العمل، فيما ارتفع إجمالي عدد المتعاطين بنسبة 28% خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة بفضل رؤية قيادتها الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، مؤكداً أن حماية المجتمع لا تعتمد فقط على قوة الإجراءات، وإنما أيضاً على قوة الوعي وتماسك الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية المشتركة.

وأوضح أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر جهودها في مكافحة المخدرات عبر تطوير منظومة تشريعية وأمنية متكاملة، توجت بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في أغسطس 2025، ليكون جهة اتحادية مستقلة تعزز التنسيق الوطني وتوحد الجهود في مواجهة هذه الآفة.