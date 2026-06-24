ما الفرق بين قطاري نقل الركاب وفائق السرعة في الإمارات؟

أوضحت شركة الاتحاد للقطارات الفارق بين مشروعين يُعدّان جزءاً من مستقبل منظومة النقل المتكاملة في دولة الإمارات.

ويتمثل المشروع الأول في قطار الركاب، الذي صُمم لربط أكبر عدد ممكن من مدن ومناطق الدولة، بما يسهم في تسهيل التنقل بين المجتمعات، وتعزيز الزيارات العائلية، وإتاحة استكشاف وجهات جديدة بتكلفة مناسبة.

أما المشروع الثاني فهو القطار فائق السرعة المستقبلي، والذي سيُخصص للرحلات السريعة بين مراكز المدن الكبرى، حيث يهدف إلى تقليص أزمنة التنقل بشكل غير مسبوق.

وأكدت الشركة أن المشروعين يتشاركان الهدف نفسه المتمثل في تعزيز ترابط دولة الإمارات، رغم اختلاف طبيعة كل منهما، إذ صُمم كل مشروع لتلبية احتياجات وأنماط تنقل مختلفة.

ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى نحو 10 ملايين راكب سنوياً عند التشغيل الكامل للشبكة.