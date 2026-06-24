رئيس الدولة ونائباه يعزّون أمير قطر في ضحايا حادث «رأس لفان»

أجرى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموّه تضامن دولة الإمارات مع قطر، ووقوفها إلى جانبها إثر هذا الحادث.

من جانبه، عبّر صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما أبداه من مشاعر تضامن أخوية تجاه قطر، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى، متمنياً سموّه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تعزية مماثلتين إلى صاحب السموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.