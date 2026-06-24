المري: خدمة الوطن شرف.. وما نقدمه اليوم بإخلاص نصنع به مستقبل الغد

أكد المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي (إقامة دبي)، الفريق محمد أحمد المري، بمناسبة يوم الخدمة العامة، أن خدمة الوطن شرف، وخدمة الإنسان أمانة، وما نقدمه اليوم بإخلاص هو ما نصنع به مستقبل الغد.

وقال: «في يوم الخدمة العامة، الذي أقرته الأمم المتحدة في 23 يونيو من كل عام، تقديراً لجهود موظفي الحكومات في خدمة الناس، نستحضر ما يؤكده سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن خدمة الإنسان والارتقاء بجودة حياة المجتمع يمثلان نهجاً راسخاً لدولة الإمارات».

وأضاف: «كما نستلهم كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن (الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس)».

وتابع: «لقد علمتنا قيادتنا الرشيدة أن التميز الحكومي ليس هدفاً مرحلياً، بل ثقافة مستمرة تبدأ من الموظف، ومن إيمانه بأن كل خدمة يقدمها تمثل صورة الإمارات وقيمها أمام العالم، كما تعلمنا من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكومات الناجحة هي التي تبقى قريبة من الناس، تستمع لهم وتسبق توقعاتهم، وتحول التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار.

وفي الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، نعتز بأن نكون جزءاً من هذه المنظومة الوطنية، وأن نحمل مسؤولية تقديم خدمات تمس حياة الملايين من مواطنين ومقيمين وزوار، لتكون كل تجربة انعكاساً لما تمثله الإمارات من ترحيب وإنسانية وتميز».

واستطرد المري: «في هذه المناسبة أتوجه بالشكر والتقدير لكل موظف وموظفة في ميادين الخدمة العامة، ممن يواصلون بعطائهم وإخلاصهم صناعة الأثر الإيجابي في حياة الناس، وترسيخ قيم الخدمة العامة التي تميز دولة الإمارات، وتعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي، فخدمة الوطن شرف، وخدمة الإنسان أمانة، وما نقدمه اليوم بإخلاص هو ما نصنع به مستقبل الغد».