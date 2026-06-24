«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستحدث «العلاج بالفن»

استحدثت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال «العلاج بالفن» لدعم ضحايا العنف والصدمات.

وقالت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، الدكتورة غنيمة البحري، خلال ورشة تدريبية متخصصة نظّمتها المؤسسة: «شارك في الورشة أكثر من 60 مهنياً من العاملين في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي وحماية الأسرة والطفل، ضمن الجهات الأكثر تعاملاً مع الفئات المعرّضة للمخاطر والضرر المجتمعي».

وأوضحت أن «العلاج بالفن» يعد من الأساليب الحديثة التي تمكّن المختصين من فهم المشاعر والتجارب لضحايا العنف أو الصدمات، بطريقة آمنة وغير مباشرة، وأن الفنون التعبيرية قد تكون وسيلة فعّالة للتعافي بعيداً عن الضغوط أو الأحكام المسبقة، وأشارت إلى أن العلاج بالفن لا يقتصر على فئة عمرية أو اجتماعية محددة، إذ يمكن تطبيقه مع كل من الأطفال والبالغين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم من الجنسين، ممن يواجهون اضطرابات أو تحديات نفسية، وبيّنت أن اختيار الأدوات والأساليب المستخدمة يتم وفقاً لعمر المستفيد واحتياجاته الفردية.

وشارك في الورشة ممثلون عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وهيئة تنمية المجتمع، ومراكز الدعم الاجتماعي والمراكز الأسرية، إلى جانب جهات رعاية وتأهيل من مختلف إمارات الدولة، وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، من خلال تعريفهم بأحدث الدراسات والممارسات في العلاج النفسي، وتأهيلهم لاستخدام الفنون التعبيرية كأداة مرنة تساعد على فهم الحالات ودعمها بشكل يتناسب مع احتياجاتها، مع تعريفهم على الفوائد والأسس العلمية للعلاج بالفن.