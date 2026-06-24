4 شروط للانضمام إلى برنامج «نافس» الدولي للتدريب في الصين

حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» أربعة شروط للتسجيل في برنامج نافس الدولي، والحصول على رحلة تعليمية تجمع بين المعرفة التقنية، والتطبيق العملي، والتعرف إلى أحدث التقنيات والابتكارات بين الإمارات والصين، حيث تمتد فترة التدريب إلى شهرين، في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع شركة «هواوي»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

وتفصيلاً، شملت الشروط أن يكون المرشح مواطناً إماراتياً، ومن طلبة السنة الأخيرة أو حديثي التخرج، وحاصل على معدل تراكمي (3.0) فأعلى، إضافة إلى أن يكون من التخصصات التقنية «الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وتقنية المعلومات وهندسة الحاسب».

ووفقاً لـ«نافس»، تستهدف المرحلة الأولى من البرنامج اختيار منتسبين للمشاركة في برنامج تدريبي داخل الدولة على امتداد أربعة أسابيع، وذلك بعد استكمال إجراءات فرز الطلبات والتقييم، والمقابلات، وفي المرحلة الثانية سيتم اختيار مجموعة من المشاركين للالتحاق ببرنامج تدريبي في جمهورية الصين الشعبية على امتداد أربعة أسابيع، ضمن مرافق شركة هواوي، إلى جانب زيارات ميدانية لمراكز متخصصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، داعياً الراغبين في الالتحاق إلى زيارة المنصة الرسمية لـ«نافس»، واستكمال إجراءات التقديم إلكترونياً.

ويسعى البرنامج إلى إبراز أهمية «نافس»، ودوره في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها للمستقبل، وتعزيز مكانته باعتباره فرصة عالمية مميزة لتطوير المهارات والخبرات، لما له من أثر في تعزيز آفاق النمو المهني، والتميّز في العديد من القطاعات الحيوية، والمستقبلية.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقه المجلس في العام 2024 إلى تأهيل الكوادر الإماراتية، وتدريبهم، وتعزيز خبراتهم في مجالات التكنولوجيا، وإكسابهم المزيد من المعارف، وتعزيز مهاراتهم الأساسية في المجالات التقنية الأكثر طلباً في المستقبل، وبناء قاعدة من العناصر الوطنية المدعمة بالخبرة، والقادرة على مواكبة مختلف التحولات التكنولوجية المتسارعة، وقيادة مسارات الإبداع والابتكار، بما يخدم ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا المتقدمة.

• الانضمام إلى «البرنامج» يمنح المشاركين رحلة تعليمية تمتد لشهرين، بالتعاون مع شركة «هواوي».