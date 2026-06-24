انطلاق قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة تمهيدياً 30 الجاري

أعلنت قطارات الاتحاد عن توفير تذاكر نقل الركاب للحجز المسبق، رسمياً، عبر تطبيقها الرقمي وموقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر على مسار أبوظبي - الفجيرة تبدأ من 55 درهماً في الدرجة المريحة، و120 درهماً في الدرجة المميزة، ضمن أسطول يضم 13 قطاراً بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد، كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الحجوزات وشراء التذاكر ضمن مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة، عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني، اعتباراً من 23 يونيو 2026.

ويأتي بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بعد أقل من خمس سنوات على إعلان دولة الإمارات رؤيتها لتطوير البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي تضمن إطلاق مشروع قطار الركاب ضمن «مشاريع الخمسين» في عام 2021.

ويعكس إنجاز المشروع قبل موعده قدرات لوجستية عالية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الكبرى بوتيرة متسارعة، وتحويل الرؤى طويلة المدى إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وخلق فرص جديدة للأفراد والمؤسسات وقطاع الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

وستتولى تشغيل خدمات قطار الركاب شركة «قطارات الاتحاد لخدمات الركاب»، الشركة المشتركة بين «قطارات الاتحاد» و«كيوليس»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في خدمات نقل الركاب، بما يجمع بين الخبرات العالمية الواسعة في تشغيل شبكات السكك الحديدية والكفاءات الوطنية في إدارة قطاع النقل، لخلق نموذج تشغيلي استثنائي يرتقي بجودة الخدمات، ويعزز تجربة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية، كما تتميز محطات قطار الركاب بخدمات الضيافة من خلال المقاهي والمطاعم ومحال التجزئة وعلامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى خيارات الطعام على متن القطار، لتوفير تجربة تنقل متكاملة تجمع بين الراحة وتلبية تطلعات جميع الركاب من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين بأعلى معايير الجودة والتميز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

• 13 قطاراً بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد.