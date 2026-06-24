«طرق دبي» تُنجز صيانة طرق بطول 17 كيلومتراً على 9 شوارع و6 مناطق

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات أعمال صيانة وإعادة تأهيل الطرق الإسفلتية بطول 17 كيلومتراً على تسعة شوارع وست مناطق في إمارة دبي، حتى مطلع يونيو 2026، وذلك ضمن خطتها السنوية لأعمال الصيانة الوقائية للطرق.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله لوتاه: «شملت الأعمال إعادة تأهيل شوارع عدة، هي: شارع الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى الشوارع الشريانية، التي تشمل شارع الخوانيج، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع بغداد، وشارع المنامة، وشارع الجزائر، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارع الرياض، وشارع عمّان، وشارع الوحيدة، وشارع قصر زعبيل، وتضمنت المناطق الداخلية والصناعية كلاً من منطقة مردف، ومنطقة زعبيل الأولى، ومرغب، وجبل علي الصناعية الثانية، والثنية الخامسة، ومنطقة القرهود».