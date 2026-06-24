«عابر».. خدمة جديدة لفحص المركبات في المنازل ومقار العمل بدبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة «عابر» للفحص الفني المتنقل للمركبات، التي تتيح للمتعاملين إنجاز الفحص الفني الرسمي للمركبات في المواقع التي يختارونها، سواء في المنازل أو مقار العمل أو مواقع أساطيل الشركات، وذلك برسوم تبدأ من 370 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة الجديدة تهدف إلى توفير تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين، من دون زيارة مراكز الفحص التقليدية، إذ تنتقل وحدات الفحص الفني المتنقلة، التابعة للهيئة مباشرة إلى الموقع المحدد لإجراء الفحص، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وتعزيز راحة المتعاملين.

وبحسب المعلومات المنشورة عبر المنصة الرقمية، فإن قيمة الخدمة تبدأ من 370 درهماً، مع احتمال اختلاف الرسوم النهائية بحسب الخدمات الإضافية المطلوبة، أو الرسوم الأخرى التي قد تُطبق وفقاً لطبيعة الخدمة ونوع المركبة.

وتعتمد خدمة «عابر» على وحدات فحص متنقلة مجهزة بالكامل، يشرف عليها مفتشون معتمدون من هيئة الطرق والمواصلات، بما يضمن إجراء الفحص وفق المعايير والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة، باستخدام أجهزة ومعدات فحص رسمية، على أن يتم تسجيل نتائج الفحص مباشرة في النظام الإلكتروني للهيئة.

وتشمل الخدمة عدداً من الفحوص الفنية المعتمدة، من بينها «فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص نقل ملكية المركبات، وفحص التصدير، إضافة إلى فحص تحديث بيانات أو معلومات المركبة»، بما يتيح للمتعاملين إنجاز مجموعة من الإجراءات المرتبطة بالمركبات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الفحص.

وأكدت الهيئة أن الخدمة صممت لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المتعاملين، تشمل الأفراد وأصحاب الشركات والجهات التي تدير أساطيل كبيرة من المركبات، إذ تتيح للشركات إجراء الفحوص الدورية لعدد من المركبات في مواقعها التشغيلية، ما يقلل فترات التوقف، ويحد من التأثير في سير الأعمال.

وحددت الهيئة عدداً من الوثائق الأساسية المطلوبة لإتمام الفحص، تشمل «أصل الهوية الإماراتية، وملكية المركبة، ووثيقة التأمين السارية عند الحاجة، وتصريح الإعلان للمركبات الإعلانية، والرخصة التجارية للمركبات المملوكة للشركات».

كما تتطلب بعض الحالات الخاصة تقديم مستندات إضافية، من بينها تقرير مركز إدارة الحوادث للمركبات المتضررة في الهيكل (CCM)، وشهادة من الوكيل أو صالة العرض في حال تغيير سنة الصنع أو الطراز أو أي بيانات أخرى للمركبة، وشهادة محدد السرعة للمركبات المزودة بمحدد سرعة يبلغ 100 كيلومتر في الساعة.

وتشمل المتطلبات كذلك بطاقة من الدفاع المدني للمركبات المخصصة لنقل المواد أو الوقود القابل للاشتعال، وتقريراً من الشرطة في حال فقدان لوحة المركبة، وخطاب إعادة طباعة رقم الهيكل إذا تمت إعادة تثبيت رقم الشاصي، وتقرير الحادث للمركبات التي تعرضت لحوادث مرورية.

وتتطلب الخدمة أيضاً بطاقة من بلدية دبي للمركبات المجهزة بمبردات والمخصصة لنقل المواد الغذائية، وشهادة للمركبات المدرعة المخصصة لنقل الأموال صادرة عن شركة معتمدة، إضافة إلى شهادة لأنظمة التتبع «GPS» في حال تركيبها بالمركبة، وتصريح إعلان مجدد للمركبات التي تحمل إعلانات تجارية.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات الراغبين في الاستفادة من خدمة «عابر» إلى حجز الخدمة عبر القنوات الرقمية للهيئة أو من خلال الرابط الآتي: https://t.co/5qHRaoK1xe.

وتأتي خدمة «عابر» في إطار جهود الهيئة لتطوير خدماتها الذكية، وتوفير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقليل الوقت والجهد على المتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تقديم خدمات استباقية ومرنة ترتقي بجودة حياة السكان والمتعاملين.