مجلس القيادات الشرطية يناقش الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني

ترأس نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس القيادات الشرطية الاتحادي الفريق ضاحي خلفان تميم، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2026، وذلك بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة.

واستعرض المجلس عدداً من العروض التقديمية والتقارير الأمنية والسياسات ذات الصلة بالأداء الأمني والتشغيلي على مستوى الدولة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات، شملت نتائج استخدام خدمة "الشرطة في هاتفك" وهي خدمة ذكية أطلقتها وزارة الداخلية عبر تطبيقها الذكي "MOIUAE"، إلى جانب أعمال اللجنة الدائمة للأسلحة والمتفجرات.

وتناول الاجتماع مواضيع عدة والتي تدعم توجهات الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير منظومة ذكية تقوم بتقدير المخاطر التشغيلية بشكل استباقي، بما يسهم في رفع كفاءة الجاهزية وسرعة الاستجابة.